Оштрафуют от 3 до 5 тысяч рублей: чего нельзя будет делать в РФ на дороге в 2025 году

С началом 2025 года автолюбителей ждут новые изменения в правилах дорожного движения и усиленные меры контроля на дорогах. Власти ввели ряд новых штрафов и ограничений, направленных на повышение безопасности и снижение нарушений.

В материале ОТР — подробности о том, какие санкции коснутся водителей уже в ближайшие месяцы.

Строгий запрет на использование гаджетов за рулем

Согласно инициативе Министерства транспорта, с 1 марта 2025 года водителям будет запрещено использовать любые гаджеты, отвлекающие от управления автомобилем. Поправки, опубликованные на портале нормативных правовых актов, включают планшеты, смартфоны и мультимедийные системы, используемые для просмотра видео в процессе движения. Введение этого правила объясняется необходимостью актуализировать ПДД, учитывая появление новых устройств, которые могут стать причиной аварийных ситуаций.

Штраф за опасное вождение

С 2025 года вводится понятие «опасное вождение». Госдума утвердила закон, который накладывает штрафы на водителей за агрессивное поведение на дороге. В перечень опасного вождения входят резкие перестроения при плотном трафике, внезапные торможения без причины, препятствование обгону и игнорирование правил уступки. За первое нарушение водитель может быть оштрафован на 3–5 тысяч рублей, при повторном — лишение прав на срок до трех месяцев.

Установка мощных двигателей и модификации машин

Госавтоинспекция планирует ужесточить контроль за техническими характеристиками автомобилей. Водителям запретят устанавливать на машины нештатные двигатели, которые увеличивают мощность более чем на 25% по сравнению с заводскими параметрами. Специалисты считают, что мощные двигатели создают риск для движения, так как их использование может привести к поломкам трансмиссии и аварийным ситуациям.

Кроме того, в случае удлинения рамы в «кустарных условиях» владельцам грузовиков также придется столкнуться с ограничениями. Эта практика, популярная для увеличения грузоподъемности, теперь будет строго контролироваться.

Увеличение штрафов за отказ остановиться по требованию полиции

С января 2025 года штраф за отказ остановиться по требованию сотрудника ГИБДД вырастет в несколько раз — с 500–800 рублей до 10 000 рублей. В случае повторного нарушения водителя могут лишить прав на срок до шести месяцев.

Новые меры для грузоперевозок и штрафы за превышение массы груза

Теперь штрафы за нарушения при перевозке грузов существенно возрастут. Если сейчас размер денежной санкции составляет 500 рублей, то в 2025 году он увеличится до 100 тысяч рублей. Водители, отказывающиеся проходить контроль по весу и габаритам, также будут оштрафованы на 10 тысяч рублей, а владельцы таких машин заплатят до 100 тысяч рублей.

Рост штрафов за неоплату проезда по платным дорогам

Минтранс России инициировал повышение штрафов для тех, кто не оплачивает проезд по платным дорогам. Новый штраф составит от 5 до 30 тысяч рублей и начнет действовать с начала сентября следующего года на всех федеральных платных автомагистралях. Также обсуждается возможность введения аналогичных мер для платных дорог в Санкт-Петербурге.

Для иностранных перевозчиков Минтранс предлагает отдельный штраф — 50 тысяч рублей за неоплату проезда, при этом отменяется скидка в 1/2 при быстрой оплате.

Контроль за ОСАГО с помощью дорожных камер

С марта 2025 года камеры дорожного наблюдения начнут автоматически фиксировать автомобили без полиса ОСАГО. Система отправит уведомление о штрафе через портал «Госуслуги», и водители без страховки получат штраф в размере 800 рублей. В рамках эксперимента новый способ контроля будет тестироваться в течение года.

В новом году на дорогах появятся серьезные изменения, которые затронут как частных водителей, так и компании-перевозчиков. Эти меры направлены на повышение безопасности и дисциплины, а также на адаптацию законодательства к современным условиям. Водителям рекомендуется внимательно следить за нововведениями, чтобы избежать штрафов и сохранить права на управление автомобилем.

