Оштрафуют от 3 до 5 тысяч рублей: чего нельзя будет делать на дороге в 2025 году

В наступающем 2025 году автомобилистов ждут значительные изменения в правилах дорожного движения и ужесточение ответственности за их нарушение.

Власти анонсировали новые штрафы и запреты, которые, как полагают эксперты, помогут улучшить безопасность на дорогах. Какие нововведения вступят в силу в 2025 году и за что водителям придется платить больше, разбираемся в этом материале.

Полный запрет на гаджеты за рулем

С 1 марта 2025 года вступает в силу новый запрет на использование гаджетов во время вождения. Водителям будет запрещено пользоваться не только телефонами, но и планшетами и мультимедийными устройствами, если они отвлекают внимание от дороги. Поправки, опубликованные на портале нормативных правовых актов, направлены на повышение безопасности на дорогах. Размер штрафа останется прежним — 1500 рублей, однако водителям стоит помнить, что даже малейшее отвлечение может привести к аварии.

Штрафы за агрессивное вождение

В следующем году Госдума вводит ответственность за опасное и агрессивное вождение. В число опасных действий войдут резкие перестроения, так называемая «игра в шашечки», резкие торможения без необходимости, а также отказ уступить дорогу автомобилям, имеющим преимущество. За первое нарушение водителям грозит штраф от 3 до 5 000 рублей, а за повторное — лишение прав на срок от одного до трех месяцев. Эти меры направлены на снижение случаев опасного вождения, которое зачастую становится причиной аварий.

Ограничения на установку мощных двигателей и изменение конструкции автомобилей

Любителям доработок в своих машинах предстоит учитывать новые ограничения. В 2025 году Госавтоинспекция планирует запретить установку двигателей, мощность которых превышает заводские параметры на 25%. Это связано с тем, что такие изменения могут нарушить безопасность на дорогах, создавая избыточные нагрузки на трансмиссию и повышая риск аварий. Кроме того, для владельцев грузовых автомобилей вводится запрет на кустарное удлинение рамы, чтобы повысить грузоподъемность.

Увеличение штрафов за отказ остановиться по требованию инспектора ГИБДД

С января 2025 года штрафы за отказ остановиться по требованию сотрудников ГИБДД будут значительно увеличены. Сейчас нарушение влечет за собой штраф от 500 до 800 рублей, но с нового года сумма составит от 7 до 10 000 рублей. Если водитель проигнорирует требование остановиться повторно, ему грозит лишение водительских прав на срок до полугода.

Повышение штрафов за нарушение правил перевозки грузов

Для водителей, занимающихся перевозкой грузов, в 2025 году вводятся новые ужесточенные штрафы. За нарушение правил перевозки сумма штрафа возрастет до 100 000 рублей. В дополнение к этому, водителям, которые откажутся проходить весовой и габаритный контроль, грозит штраф в 10 000 рублей и лишение прав на полгода, а собственник транспортного средства будет оштрафован на 100 000 рублей.

Ужесточение ответственности за неоплату проезда на платных дорогах

С 1 сентября 2025 года значительно вырастут штрафы за неоплату проезда по платным дорогам. Минтранс предложил увеличить штрафы с текущих 5 до 30 000 рублей. Это изменение направлено на борьбу с «зайцами» на платных трассах. В Санкт-Петербурге также рассматривают вопрос о введении дополнительных штрафов для водителей, не оплачивающих проезд по Западному скоростному диаметру (ЗСД).

Специальные штрафы для иностранных перевозчиков

Отдельный пункт нового законодательства касается иностранных водителей. Для иностранных перевозчиков, не оплативших проезд по платным дорогам, введен штраф в размере 50 000 рублей. В отличие от других категорий, для иностранных водителей скидка 50% при оплате в течение 20 дней не предусмотрена. Нововведение начнет действовать также с сентября 2025 года.

Камеры для контроля ОСАГО

С 1 марта 2025 года на дорогах начнется пилотный проект по использованию дорожных камер для фиксации автомобилей без ОСАГО. При нарушении водители будут получать уведомления через «Госуслуги», а за повторное нарушение — штраф в 800 рублей. Эксперимент продлится один год, и если он покажет положительные результаты, камеры для фиксации страховки могут стать постоянной мерой.

2025 год принесет серьезные изменения для всех водителей. Новые правила и ужесточенные штрафы направлены на повышение безопасности и дисциплины на дорогах. Соблюдение законодательства позволит водителям избежать крупных штрафов и сохранить свою безопасность и безопасность других участников движения.