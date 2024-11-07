Оштрафуют от 3 до 5 тыс. рублей: чего нельзя будет делать на дороге в 2025 году

С 2025 года автолюбителей ждут новые меры и штрафы, направленные на обеспечение порядка и безопасности на дорогах.

Введенные Минтрансом и поддержанные Госдумой инициативы касаются использования устройств за рулем, опасного стиля вождения и технических изменений автомобилей.

Запрет на использование гаджетов за рулем

С 1 марта 2025 года в силу вступают изменения в Правила дорожного движения, которые запрещают водителям пользоваться любыми устройствами, отвлекающими от дороги. Это нововведение касается смартфонов, планшетов и даже встроенных мультимедийных систем, если они используются для просмотра видео в процессе движения. Цель этих поправок — снизить риски аварий, вызванных отвлечением внимания.

На данный момент водители штрафуются за разговор по телефону без гарнитуры на 1 500 рублей, и увеличение этой суммы не планируется.

Опасное вождение: новые меры наказания

С нового года вступит в действие штраф за опасное вождение. Госдума уже утвердила законопроект, согласно которому штрафы за грубые нарушения, угрожающие безопасности других водителей и пешеходов, будут включать отказ уступить дорогу, частое перестроение в плотном потоке («шашечки»), необоснованное резкое торможение и препятствование обгону.

За первое нарушение водителям грозит штраф от 3 до 5 тысяч рублей, а при повторных нарушениях — лишение прав на срок от одного до трех месяцев.

Запрет на нештатные двигатели и изменения конструкции автомобиля

С 2025 года планируется запрет на установку двигателей, мощность которых превышает заводскую более чем на 25%. По данным Госавтоинспекции, такие изменения увеличивают вероятность возникновения аварий. Новые нормы также ограничат удлинение рамы грузовых автомобилей, которое водители иногда проводят самостоятельно для повышения грузоподъемности, но которое создает угрозы для безопасности движения.

Увеличение штрафов за отказ остановиться и нарушение правил перевозки грузов

С начала 2025 года за отказ остановиться по требованию инспектора ГИБДД штраф вырастет до 7-10 тысяч рублей, а при повторном нарушении возможна потеря прав на срок до шести месяцев. Штрафы за нарушения при перевозке грузов также увеличатся: с текущих 500 рублей до 100 тысяч рублей. За отказ от прохождения весового и габаритного контроля водителю грозит штраф в размере 10 тысяч рублей, а владельцу автомобиля — 100 тысяч рублей.

Штрафы за неоплату проезда по платным дорогам вырастут

С 1 сентября 2025 года Минтранс планирует увеличить штраф за неоплаченный проезд по платным дорогам до 30 тысяч рублей, что существенно выше текущих сумм — от 1 500 до 10 тысяч рублей. Эти изменения будут распространяться на все федеральные платные трассы, а в Санкт-Петербурге обсуждается введение штрафа за неоплаченный проезд по ЗСД.

Штрафы для иностранных перевозчиков и контроль ОСАГО

Минтранс также предложил ввести штраф в размере 50 тысяч рублей для иностранных перевозчиков за неоплату проезда по российским платным дорогам. Предлагается отменить скидку на оплату штрафа в течение 20 дней.

С 1 марта 2025 года камеры начнут фиксировать автомобили без полиса ОСАГО. Нарушителям будет приходить уведомление через «Госуслуги», а штраф составит 800 рублей.

