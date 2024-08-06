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Осторожно! Песков сделал важное заявление о мобилизации в России

Россия  не  планирует  проводить  новую  волну ...

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Россия не планирует проводить новую волну мобилизации. Об этом однозначно заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, подчеркнув, что "никаких разговоров о мобилизации сейчас не ведется".

Достаточный приток контрактников - залог успеха

Уверенность Кремля основана на стабильном притоке контрактников в ряды Вооруженных сил. Министерство обороны отмечает высокий уровень готовности и боеспособности армии, подтверждая, что существующего количества военнослужащих достаточно для выполнения поставленных задач.

Тысяча новобранцев в день: армия не испытывает дефицита в кадрах

С начала года контракты с Министерством обороны подписали почти 190 тысяч человек. При этом, по словам представителей ведомства, ежедневно в армию вступает около тысячи новобранцев.

Мотивация на службу: регионы увеличивают выплаты

Для привлечения новых контрактников региональные власти по всей России активно увеличивают единовременные выплаты. Например, в Москве и Ростове-на-Дону эта сумма достигает 1,9 миллионов рублей.

Таким образом, Россия демонстрирует уверенность в своих силах, опираясь на эффективную стратегию набора контрактников и исключая необходимость в дополнительной мобилизации на данный момент.

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