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Остатки обоев выпрашиваю у друзей и знакомых: вот это с ними можно сделать — польза для дома неоценима

У каждого, кто хоть раз делал ремонт, наверняка...

evakuatop.ru

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У каждого, кто хоть раз делал ремонт, наверняка остались куски обоев — маленькие или большие, яркие или нейтральные. Но мало кто знает, что вместо того чтобы выбросить остатки, можно вдохнуть в них новую жизнь, сделав свой дом еще уютнее.

Даже если у вас нет собственных остатков, выпрашивание обоев у друзей и знакомых — отличная идея, ведь из них можно сделать настоящие шедевры для декора и организации пространства. Давайте рассмотрим пять практичных и стильных способов, как использовать старые обои дома.

1. Декорируем мебель

Превратите старую мебель в стильный интерьерный акцент с помощью обоев. Обклейте кусками обоев фасады выдвижных ящиков, полки или даже столешницы. Для комодов или стеллажей можно выбрать яркие, контрастные обои — это придаст мебели индивидуальность и современный вид. Удобнее всего использовать остатки на мебели из МДФ или гладкого дерева, так как на таких поверхностях обои держатся дольше.

  • Совет: для долговечности покройте обои на мебели слоем прозрачного лака — это защитит их от пыли и повреждений.

2. Оформляем стены акцентами

Остатки обоев можно использовать для создания акцентов на стенах. Выделите небольшие участки, такие как ниши, зоны вокруг дверных проемов или даже уголки, создавая стильные и необычные сочетания. Подберите обои, которые контрастируют с основным цветом комнаты, или используйте одинаковый оттенок, но с другим узором. Этот простой прием сделает пространство динамичнее и ярче.

  • Идея: попробуйте создать панно из разных обоев. Небольшие кусочки соберите в композицию, оформите в рамки и повесьте на стену как арт-объект.

3. Создаем стильные органайзеры

Старые коробки и контейнеры легко превратить в красивые органайзеры, обклеив их кусочками обоев. Вы можете украсить коробки для хранения на полках, чтобы они сочетались с цветовой гаммой комнаты. Такой органайзер можно использовать для канцелярии, игрушек или других мелочей — они не только помогут в организации, но и добавят эстетики пространству.

  • Совет: используйте клейкую бумагу или обойный клей для прочного и аккуратного приклеивания.

4. Украшаем двери и внутренние части шкафов

Еще один способ использовать остатки обоев — украсить ими двери или внутренние поверхности шкафов. Это добавит интересный акцент в интерьер, особенно если дверцы шкафов застекленные. Внутри шкафа обои создадут атмосферу уюта, а если нанести их на обратную сторону полок, то получится яркий и необычный эффект.

  • Лайфхак: обои с мелким рисунком подойдут для маленьких помещений, они не будут перегружать пространство и сделают шкаф или двери привлекательными.

5. Декорируем аксессуары

Остатки обоев могут стать отличным материалом для декора подставок, рамок для фотографий и даже горшков для цветов. Обклейте обоями ободки ваз или кашпо, и они заиграют новыми красками. Такие яркие акценты добавят уют и индивидуальность в интерьер, и при этом их можно менять в зависимости от сезона или настроения.

  • Идея: используйте прозрачные рамки для фотографий и создавайте временные фоны из обоев. Меняйте их, когда захочется обновления!

Остатки обоев — это не просто ненужный мусор, а ресурс для создания уникального и стильного интерьера. Эти простые идеи помогут вам не только сэкономить, но и добавить изюминку в ваш дом. Разнообразие цветов, текстур и узоров позволит создать настоящие дизайнерские акценты, которые будут радовать вас и ваших близких. Выпрашивая остатки обоев у друзей и знакомых, вы сможете украсить дом по-новому и сделать его еще уютнее!

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