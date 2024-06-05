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Останутся без пенсий. Теперь миллионы пожилых жителей страны вынуждены будут работать

Татьяна Голикова, вице-премьер Российской Федерации, поделилась прогнозами относительно экономической перспективы населения пожилого возраста в контексте постепенного увеличения пенсионного возраста в стране.

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Татьяна Голикова, вице-премьер Российской Федерации, поделилась позитивными прогнозами относительно экономической перспективы населения пожилого возраста в контексте постепенного увеличения пенсионного возраста в стране.

Согласно ожиданиям, реформа способствует добавлению около 2,7 млн новых мест на рынке труда.

Голикова акцентировала внимание на важности интеграции образовательных программ для пожилых граждан, чтобы обеспечить их активное и продуктивное участие в экономике. Статистика показывает, что уровень занятости граждан в возрасте от 40 до 54 лет достиг рекордных 93 процентов к концу предыдущего года, сообщает progorod43.ru.

В контексте этих изменений, с 2019 года в Российской Федерации начался процесс поэтапного увеличения возраста выхода на пенсию, который предполагает его повышение до 65 лет для мужчин и до 60 лет для женщин к 2028 году. Эта мера направлена на стимулирование экономического роста и поддержку демографической стабильности нации.

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