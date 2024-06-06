В рамках постепенного повышения пенсионного возраста, вице-премьер Российской Федерации Татьяна Голикова представила положительные прогнозы касательно влияния этой реформы на экономические перспективы пожилых граждан.

Ожидается, что изменения приведут к созданию приблизительно 2,7 млн новых рабочих мест.

Голикова особо подчеркнула значимость включения пожилых людей в образовательные программы, направленные на их активное участие в экономической жизни страны. Отмечается, что уровень занятости среди граждан в возрастной категории от 40 до 54 лет достиг исторического максимума в 93% к концу прошлого года, согласно данным портала progorod43.ru.

Пять лет назад в РФ начался процесс постепенного увеличения возраста для выхода на пенсию, который через 4 года достигнет 65 лет и 60 лет. Эта мера рассматривается как способ способствовать экономическому росту и укреплению демографической стабильности страны.

Эти меры ожидаются привести к значительному улучшению экономической активности и качества жизни старшего поколения в России.