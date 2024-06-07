Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

Останутся без пенсий. Теперь миллионы пожилых граждан России вынуждены будут работать

В последние годы Россия переживает значительные изменения в пенсионной системе, начиная с постепенного повышения пенсионного возраста.

newizv.ru

Подписаться в Telegram

В последние годы Россия переживает значительные изменения в пенсионной системе, начиная с постепенного повышения пенсионного возраста с 2019 года: до 65 лет для мужчин и до 60 лет для женщин.

Эти меры ожидаются привести к ряду социально-экономических изменений, включая увеличение числа трудоспособных пенсионеров и расширение рабочей силы, о чем сообщили в progorod43.

Экономический эффект от реформы

Вице-премьер России Татьяна Голикова недавно сообщила о важных позитивных изменениях, которые сопровождают эту реформу. Согласно её словам, ожидается, что в экономику страны придут около 2,7 миллиона новых рабочих мест благодаря увеличению числа пенсионеров, продолжающих свою трудовую деятельность. По данным статистики, уже около 60% пенсионеров продолжают работать, что говорит о высоком уровне их профессиональной активности и желании оставаться частью рабочего процесса.

Образование для пожилых: ключ к эффективности

Татьяна Голикова также подчеркнула важность создания специализированной системы образования для пожилых людей. Такая система позволит пенсионерам не только поддерживать, но и повышать свою квалификацию, что сделает их более конкурентоспособными и востребованными на рынке труда. В долгосрочной перспективе это поможет максимально эффективно использовать их потенциал на протяжении всей профессиональной карьеры.

Уровень занятости среди пожилых

Интересный момент, который стоит отметить, — это рекордный уровень занятости среди граждан в возрасте от 40 до 54 лет, который достиг 93% к концу 2023 года. Это свидетельствует о том, что пожилые граждане не только остаются активными участниками рабочего процесса, но и делают значительный вклад в экономику страны.

Повышение пенсионного возраста в России вызывает множество споров и обсуждений, однако ясно, что это решение имеет как непосредственные, так и долгосрочные позитивные эффекты для экономики страны. Создание условий для поддержки трудоустройства пенсионеров, включая образовательные программы и поддержку со стороны государства, может помочь России эффективно использовать потенциал своего старшего поколения.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

Что известно о женщине, которая упала с крыши ЖК в Казани

Интересное в Казани

2 дня назад

От запаха изо рта до проблем с осанкой: стоматолог рассказала о страшных последствиях нелеченных зубов 

плесень на обоях на стенах как избавиться

Новости Татарстана

день назад

В 69 лет умер экс-директор Казанского хлебозавода №3 Джавидин Кафаров

Интересное в Казани

2 дня назад

Деревня викингов на берегу Свияги: где в Татарстане можно встретить Рагнара и пожить в Доме волка

курсы парикмахера стилиста в москве в Москве

Новости Казани

день назад

62-летняя женщина упала с крыши казанского ЖК «Лазурные небеса»

Лонгриды

16 часов назад

«Туристы, не приезжайте к нам!»: почему казанцы против приезжих

Новости Казани

день назад

В Казани за разжигание ненависти к русским начали судить бизнесмена Баязитова

Новости Татарстана

18 часов назад

Госсовет принял изменения в границах 2 районов Татарстана

Новости Казани

день назад

Водители пострадали: машины Lexus и Audi столкнулись в Казани
Новости Татарстана
19 часов назад

Фигуристка Алина Загитова хочет стать тренером в своей спортивной школе в Казани

Фигуристка Алина Загитова хочет стать тренером в своей спортивной школе в Казани

Новости Казани

35 минут назад

По просьбе казанцев увеличится число троллейбусов №3

Интересное в Казани

день назад

Экономия наоборот: несколько историй о том, как не стоит поступать со своим здоровьем

Новости Казани

45 минут назад

В Казани два товарища устроили поножовщину во время застолья

Новости Казани

час назад

На улице Зорге «Лада» столкнулась с ГАЗелью, есть пострадавший
В Нижнекамске 15 июня абсолютный батыр Сабантуя получит 100 тысяч рублей
Новости Татарстана
2 часа назад

В Нижнекамске 15 июня абсолютный батыр Сабантуя получит 100 тысяч рублей

Новости Казани

2 часа назад

В Казани до 30 августа ограничили движение на Горьковского шоссе

Новости Казани

4 часа назад

До 2025 года в Казани и Нижнем Новгороде можно будет оплатить в метро взглядом

Новости Татарстана

14 часов назад

В Зеленодольске мать затрясла ребенка до смерти: сейчас идет суд
Гид по скидкам Казани
5 дней назад

Создайте свой уникальный дом: руководство для казанцев по выгодному строительству в 2024 году