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«Останутся без пенсии»: вот зачем миллионам российских граждан старше 58 лет придется выйти на работу

Предстоящая индексация пенсий в России в 2025 г...

sev.tv

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Предстоящая индексация пенсий в России в 2025 году предполагает увеличение средней страховой пенсии до примерно 24 тысяч рублей, что на 7,5% выше текущих выплат.

Однако, по мнению финансового эксперта Владислава Антонова, такой размер пенсии не способен обеспечить достаточный уровень жизни из-за высоких расходов на жизненно важные потребности.

Денежные трудности пенсионеров

Критическим аспектом для многих пенсионеров остаются ежемесячные траты на коммунальные платежи и медикаменты, которые поглощают большую часть их доходов. Оставшиеся средства едва покрывают стоимость качественного питания, что усугубляет здоровье пожилых людей, увеличивая их зависимость от лекарственных препаратов.

Проблематика пенсионной системы

Текущая система начисления пенсий вызывает затруднения у граждан в планировании их финансовой стабильности на период старости. Особенно это касается замороженной накопительной части пенсий, которая могла бы стать дополнительным источником дохода. Антонов подчёркивает, что недостаточная прозрачность и сложность системы начисления пенсионных баллов создают дополнительные барьеры для понимания и доверия к системе.

Индексация пенсий и реальная инфляция

Несмотря на планы индексации, увеличение пенсий на 1,3 тысячи рублей в следующем году недостаточно для компенсации роста стоимости жизни, обусловленного инфляцией. Эксперт настаивает на привязке индексации к фактической инфляции, чтобы обеспечить адекватную финансовую поддержку пенсионеров.

Необходимость реформ

Для улучшения ситуации в пенсионной системе Антонов предлагает несколько ключевых изменений:

  • Связывание размера индексации пенсий с реальной инфляцией для поддержания покупательной способности.
  • Отмена заморозки накопительной части пенсий, чтобы обеспечить дополнительные средства для будущих пенсионеров.
  • Упрощение процесса начисления пенсионных баллов для повышения понятности и доступности системы.

Несмотря на предстоящую индексацию, финансовое положение российских пенсионеров остается нестабильным. Существующая система требует глубоких реформ для обеспечения достойного уровня жизни пожилых людей. Без этих изменений даже регулярные индексации не способны решить проблему недостаточного обеспечения.

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