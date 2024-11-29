«Останутся без пенсии»: теперь миллионы пожилых россиян старше 60 лет будут вынуждены искать работу

С началом 2025 года в России наступит новый этап в системе пенсионных выплат с индексацией страховых пенсий на 7,5%.

Это изменение затронет как активно трудящихся, так и отошедших от дел пенсионеров, обещая поднять средний уровень пенсии до примерно 24,1 тысячи рублей. Но вопрос о том, насколько эффективно это повышение сможет улучшить качество жизни российских пенсионеров, остаётся открытым.

Реальность пенсионных расходов

По словам Владислава Антонова, финансового аналитика из BitRiver, даже с учётом новой индексации, пенсионные выплаты не покрывают основных потребностей большинства пенсионеров. Основная доля дохода уходит на неотложные нужды, такие как коммунальные платежи и медикаменты, оставляя мало средств на полноценное питание. Такое положение вещей может привести к ухудшению здоровья, что, в свою очередь, требует дополнительных трат на лекарства, закрепляя пенсионеров в замкнутом круге финансовых и здоровьесберегающих проблем.

Системные недостатки пенсионного обеспечения

Антонов также выделил ключевые проблемы существующей пенсионной системы:

Сложность пенсионных расчётов и отсутствие прозрачности делают планирование на будущее невозможным для обычного гражданина.

Заморозка накопительной части пенсий с 2014 года ограничивает возможности пенсионеров по увеличению своих накоплений, в то время как государство экономит значительные средства.

Неадекватность индексации к реальному уровню инфляции приводит к тому, что пенсии не соответствуют росту цен на товары и услуги.

Предложения по улучшению системы

Для решения этих проблем, Антонов предлагает несколько мер:

Привязать индексацию к реальному уровню инфляции, чтобы пенсии могли сохранять свою покупательную способность.

Разморозить накопительную часть пенсий, давая пенсионерам возможность самостоятельно управлять частью своих будущих выплат.

Упростить систему начисления пенсионных баллов, сделав процесс более понятным и доступным для всех граждан.

Прогнозы и реальные ожидания

Согласно данным Социального фонда, планируемое увеличение пенсий предполагает минимальную прибавку в размере 1,3 тысячи рублей. Это означает, что пенсионер, получавший ранее 17 400 рублей, теперь будет получать около 18 700 рублей. Однако без глубокой реформы системы, эти меры останутся лишь временным решением, не способным на фундаментальное улучшение жизни пенсионеров.

Индексация пенсий в 2025 году является важным шагом, но только всесторонние реформы могут предложить долгосрочное решение для проблем пенсионной системы России. Пенсионеры нуждаются в системе, которая не только учитывает текущий уровень инфляции, но и предоставляет возможности для управления своими накоплениями и обеспечивает прозрачность и понятность всех процессов.

