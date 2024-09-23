Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

«Останутся без пенсии»: Татьяна Голикова предупредила всех россиян предпенсионного возраста

Вице-премьер России Татьяна Голикова поделилась...

vk.com

Подписаться в Telegram

Вице-премьер России Татьяна Голикова поделилась информацией о значительном увеличении числа занятых граждан, которое стало возможным благодаря постепенному увеличению пенсионного возраста в стране.

С 2019 года этот процесс способствовал созданию примерно 2,7 миллиона новых мест на рынке труда.

Активные пенсионеры: новая норма жизни

Голикова отметила, что на сегодняшний день около 60% пенсионеров в России не прекращают трудовую деятельность. Это явление связано не только с изменением пенсионного возраста, но и с желанием старшего поколения оставаться востребованными, активными и обеспечивать себя.

С экономической точки зрения, участие пожилых людей в трудовой деятельности представляет собой значительный ресурс. Благодаря своему опыту и знаниям, они играют незаменимую роль в адаптации к изменчивым условиям рынка труда. Голикова подчеркнула важность разработки обучающих программ, которые помогут пенсионерам адаптироваться к новым технологиям и требованиям.

Высокий уровень занятости среди граждан 40-54 лет

По словам вице-премьера, уровень занятости людей в возрастной группе от 40 до 54 лет достиг рекордных 93% к концу прошлого года. Это подтверждает, что российская экономика адаптируется к демографическим изменениям, стимулируемым пенсионной реформой. Особое внимание уделяется поддержке этих работников через программы переподготовки и повышения квалификации.

Основные аспекты пенсионной реформы

Начиная с 2019 года, в России введен процесс увеличения пенсионного возраста, который к 2028 году достигнет 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин. Это решение направлено на поддержание стабильности пенсионной системы на фоне старения населения и увеличения продолжительности жизни. Хотя это вызвало широкие общественные обсуждения, государственные программы помогают пожилым гражданам легче адаптироваться к новым реалиям.

Новые возможности для пожилых работников

Поддержка старшего поколения на всех этапах их карьеры является ключевым аспектом политики занятости. Важность создания образовательных программ для пенсионеров, которые обеспечивают их востребованность на рынке труда, неоспорима. Обучение может включать курсы по освоению новых технологий и повышению квалификации в уже известных профессиях.

Пенсионная реформа в России оказала значительное влияние на рынок труда, приведя к увеличению числа работающих пенсионеров и созданию новых рабочих мест. Важно, чтобы государство продолжало поддерживать пожилых работников, помогая им адаптироваться к новым условиям и развивать свои навыки для максимальной реализации их потенциала в экономике.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Гид по скидкам Казани

день назад

Есть кашу на завтрак - недостаточно: эксперты из Казани показали, что на самом деле нужно для здорового образа жизни

Гид по скидкам Казани

день назад

Все для школы: гайд по самому необходимому для юных гениев в 2024 году

обработка клопов москва

Новости Татарстана

18 часов назад

В Татарстане прогнозируют сильные морозы до -2 градусов

Интересное в Казани

3 дня назад

«Я просто люблю строить»: интервью с руководителем строительной компании

выравнивание участка цена в Санкт-Петербурге

Новости Казани

день назад

Погибшим на Волге оказался управляющий делами Минземимущества РТ

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане почти 50 тысяч сельских пенсионеров доставили в больницы

Новости Татарстана

21 час назад

«Ак Барс» одержал победу со счетом 5:2 в домашнем матче с Сочи

Новости Казани

6 часов назад

В Казани начался суд над шеф-поваром, отравившим рабочих «Нэфис Косметикс»

Новости Казани

час назад

Стали известны детали смерти 13-летнего мальчика
Лонгриды
2 дня назад

Проблемы казанского общежития: тараканы, пьяницы и бездействие УК

Жители дома по адресу Гарифьянова 42 буквально ...

Новости Казани

24 минуты назад

В Казани с 30 сентября резко изменятся тарифы на платную парковку

Гид по скидкам Казани

день назад

Ремонт без переплат в Казани: показываем большую подборку скидок до 50% на мебель и отделочные работы

Новости Татарстана

24 минуты назад

Руководителя фирмы в Татарстане подозревают в махинациях на 60 млн

Новости Казани

59 минут назад

Бывший хоккеист Ак Барс Лукоянов подал заявление о банкротстве, чтобы списать долги
Студентов КНИТУ - КХТИ тоже хотят выселить из о...
Новости Казани
18 часов назад

Студентов КНИТУ - КХТИ тоже хотят выселить из общежития из-за БРИКС

Новости Татарстана

2 часа назад

Стало известно, где будет школа Алины Загитовой

Новости Татарстана

6 часов назад

Дамир Фаттахов ушел с должности замруководителя Росмолодежи

Новости Казани

6 часов назад

Посол в России: Аргентину не пригласили на саммит БРИКС в Казани
Казань стала седьмой в топе городов с самыми ак...
Важное в РТ
5 дней назад

Казань стала седьмой в топе городов с самыми активными самокатчиками
Татарстанцы собрали 831 килограмм мусора на Все...
Новости Казани
2 дня назад

Татарстанцы собрали 831 килограмм мусора на Всероссийском субботнике