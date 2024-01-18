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Останется ноль рублей: Сбербанк объявил, что с 18 января вводятся изменения

Останется ноль рублей: Сбербанк объявил, что с 18 января вводятся изменения

mybanking.ru

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Сбербанк вводит важное изменение, которое заинтересует российских владельцев банковских карт. С 18 января каждый сможет воспользоваться новой функцией, действующей в разных местах, где раньше это не предусматривалось.

Ключевым преимуществом такого использования будет то, что комиссия за операцию составит ноль рублей. Предусмотрена возможность снять с карты большую сумму - до 20 000 рублей в один раз. Данная услуга доступна не только через банкоматы, но и через кассы различных торговых организаций - магазинов, аптек, автозаправочных станций и т.д. Сбербанк стремительно развивает новый сервис, заключает соглашения с крупными сетевыми супермаркетами для еще более широкого охвата клиентов.

Для получения наличных необходимо выполнить несколько шагов: выбрать магазин или аптеку с наклейкой о доступности данной услуги, совершить покупку на любую сумму и попросить работника кассы снять требуемую сумму с банковской карты, пишет PRIMPRESS.

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