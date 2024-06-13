Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

Осталось всего 10 дней: жителей России просят покинуть свои дома. Что произойдет 22 июня

Июнь текущего года обещает превратиться в месяц, наполненный уникальными астрономическими событиями, которые захватят внимание как опытных астрономов, так и начинающих энтузиастов.

dksokol.ru

Подписаться в Telegram

Июнь текущего года обещает превратиться в месяц, наполненный уникальными астрономическими событиями, которые захватят внимание как опытных астрономов, так и начинающих энтузиастов.

Этот месяц принесет редкое и вдохновляющие явление, которое предоставит уникальные возможности для наблюдения.

Самым ожидаемым моментом станет появление «Клубничной Луны» в ночь на 22 июня в 01:08 по Гринвичу. Это полнолуние получило свое название из-за своего необычного ярко-золотистого оттенка и того факта, что оно приходится на период сбора урожая клубники.

Для новичков в астрономии июнь станет идеальным временем для начала изучения звездного неба. Вот несколько рекомендаций:

  • Начинайте с простого наблюдения звезд без использования телескопического оборудования, чтобы лучше адаптироваться к ночному небу.
  • Изучите основные созвездия с помощью звездных карт, это улучшит вашу навигацию по небесной сфере.
  • Оставайтесь в курсе астрономических явлений, чтобы не пропустить важные моменты.
  • Используйте бинокль для более детального рассмотрения звезд и планет.
  • Вступайте в местные астрономические клубы, где можно делиться наблюдениями и обсуждать их с другими участниками.
  • Задавайте вопросы более опытным астрономам, это поможет быстрее освоиться в этом увлекательном хобби.

Безусловно, июнь станет захватывающим временем для всех, кто интересуется астрономией, предоставляя множество возможностей для обучения, наблюдения и обмена знаниями.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

«Готовиться к шоу начали ещё год назад»: как в Казани прошёл концерт Басты

Новости России

58 минут назад

Tele2 перешла на отечественные решения анализа трафика для противодействия телефонному мошенничеству

противомоскитную сетку закрепить на вентиляционные ходы от тараканов

Лонгриды

19 часов назад

«Без выбросов не обойтись»: что происходит с экологией Казани

Интересное в Казани

3 дня назад

В День России любой второй товар – всего за 1 рубль

ремонт двигателя стиральной машины индезит в Москве

Новости Казани

21 час назад

В Казани трамвай снес 2 легковушки

Новости Казани

день назад

Горбольница №7 после скандала заказала ремонт своего оборудования

Новости Татарстана

день назад

В 76 лет умерла пенсионер прокуратуры РТ Нэля Жоголева

Новости Казани

5 часов назад

В Казани 12 июня горело Арское кладбище

Новости Татарстана

21 час назад

В Мензелинском районе столкнулись 3 грузовика
Новости Казани
2 дня назад

Драка на Кварталах произошла между мигрантом и участником СВО

Драка на Кварталах произошла между мигрантом и участником СВО

Новости Казани

час назад

В Казани появился сквер имени Бориса Тихомирова

Интересное в Казани

2 часа назад

Как мы получили уникальный опыт посещения глэмпинга всего в 25 минутах от Казани!

Новости Казани

час назад

В Казани летом 2025 года пройдут Юношеские исламские игры

Новости Казани

2 часа назад

Синхронистка Колесниченко завоевала золото на Играх БРИКС в Казани
Может расплавиться: в Казани 40 машин поливают дороги для охлаждения асфальта
Новости Казани
3 часа назад

Может расплавиться: в Казани 40 машин поливают дороги для охлаждения асфальта

Новости Казани

3 часа назад

Вода на 2 пляжах Казани признана непригодной для купания

Новости Казани

3 часа назад

В Казани 12 июня затопило дорогу на перекрестке улиц Глушко и Закиева

Новости Татарстана

4 часа назад

Тренер Гекдениз Карадениз ждет на открытии своей мечети в РТ Эрдогана
«Я запутан. Что происходит?» — юристы помогают казанцам разобраться в нынешней обстановке
Гид по скидкам Казани
4 дня назад

«Я запутан. Что происходит?» — юристы помогают казанцам разобраться в нынешней обстановке