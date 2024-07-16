Осталось меньше недели, потом уже будет поздно: россиян просят покинуть свои дома 17 июля. Что произойдет совсем скоро

Этим летом жители России и гости страны смогут стать свидетелями захватывающего астрономического события.

С 17 июля по 24 августа небо над Казанью и другими городами России озарится метеорным потоком Персеиды, достигая своего пика 12 августа.

Персеиды, известные как самый яркий метеорный поток лета, ежегодно привлекают внимание астрономов и любителей звездного неба. Это явление, когда Земля проходит через облако космической пыли, оставленное кометой Свифта-Таттла, превращает обычное ночное небо в волшебное световое представление.

В условиях ясной погоды и отсутствия городского света, наблюдатели могут увидеть до 110 метеоров в час. Эти светящиеся треки не только красивы, но и доступны для наблюдения без специального оборудования, что делает Персеиды одним из самых доступных и желанных астрономических событий для широкой публики.

Любители небесных явлений с нетерпением ожидают этот период, планируя ночные встречи и мероприятия на открытом воздухе, чтобы лучше видеть звездопад. Это отличная возможность провести время с семьей или друзьями, наслаждаясь красотой природы и разделяя восторг от удивительного зрелища.

Так что если вы находитесь в России этим летом, не упустите шанс стать частью этого чудесного астрономического события. Ночь с 12 на 13 августа обещает стать одной из самых ярких и запоминающихся в этом году.