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· 16+ · Ульяна Сенько

Осталось меньше недели, потом будет слишком поздно: жителей страны просят покинуть свои дома 17 июля. Что произойдет совсем скоро

Это лето в России обещает стать особенно впечатляющим для любителей астрономии благодаря зрелищному метеорному потоку Персеиды.

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Это лето в России обещает стать особенно впечатляющим для любителей астрономии благодаря зрелищному метеорному потоку Персеиды.

С 17 июля по 24 августа жители и гости страны смогут наблюдать яркие метеоры, особенно в ночь на 12 августа, когда поток достигнет своего пика.

Персеиды — это одно из самых красивых и активных метеорных событий в году, возникающее, когда Земля проходит через обломки, оставленные кометой 109P/Свифт-Таттл. Каждый из этих обломков, входя в атмосферу Земли, сгорает, создавая в небе яркие следы, так называемые «звездные дожди».

Что нужно знать для наблюдения Персеид:

  • Лучшее время для наблюдения: Самые активные ночи для наблюдения Персеид — с 11 на 12 августа и с 12 на 13 августа. Метеоры лучше всего видны после полуночи и до рассвета.
  • Место наблюдения: Выберите место подальше от городских огней для лучшей видимости. Национальные парки или открытые пространства за городом идеально подойдут.
  • Оборудование: Метеоры Персеиды можно наблюдать невооруженным глазом, без специального оборудования. Важно дать глазам привыкнуть к темноте, что займет около 20-30 минут.
  • Погодные условия: Проверьте прогноз погоды в выбранном для наблюдения месте. Облачность может существенно ограничить видимость.

Помимо наблюдения за метеорами, астрономы и фотографы могут использовать этот момент для создания потрясающих фотографий ночного неба. Настройка длительной выдержки на камере позволит зафиксировать детальные следы метеоров на фоне звездного неба.

Это астрономическое событие предоставляет уникальную возможность собраться в кругу семьи или друзей и провести время на природе, наслаждаясь красотой ночного неба. Не пропустите шанс стать частью этого чудесного природного зрелища, которое ежегодно удивляет и вдохновляет тысячи людей по всему миру.

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