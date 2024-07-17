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Осталось меньше недели, потом будет слишком поздно: россиян просят покинуть свои дома 17 июля. Что произойдет совсем скоро

Лето в России в этом году ожидает зрелищное астрономическое событие, которое обещает удивить как местных жителей, так и гостей страны.

flectone.ru

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Лето в России в этом году ожидает зрелищное астрономическое событие, которое обещает удивить как местных жителей, так и гостей страны.

С 17 июля по 24 августа, особенно достигая кульминации 12 августа, небеса над Казанью и многими другими городами России будут украшены метеорным потоком Персеиды.

Известные своей яркостью и активностью, Персеиды каждый год привлекают внимание как опытных астрономов, так и любителей небесных явлений. Это удивительное зрелище происходит, когда Земля проходит сквозь облако космической пыли, оставленное после кометы Свифта-Таттла, превращая обычное ночное небо в волшебное световое шоу.

При идеальных условиях, когда небо чистое и не мешает городской свет, можно наблюдать до 110 метеоров в час. Эти зрелищные световые следы доступны для наблюдения невооруженным глазом, что делает Персеиды одним из самых доступных и привлекательных астрономических событий летнего сезона.

Энтузиасты небесных явлений с нетерпением ждут этого времени, планируя ночные встречи на открытом воздухе, чтобы насладиться непревзойденным видом звездного дождя. Это становится идеальной возможностью для проведения времени в кругу семьи и друзей, погружаясь в красоту натурального небесного света и разделяя восторг от невероятного астрономического явления.

Не пропустите возможность стать частью этого чудесного события, если вы находитесь в России этим летом. Ночь с 12 на 13 августа обещает быть одной из самых впечатляющих и незабываемых в этом году.

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