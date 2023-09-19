Осталось 2 дня: 21 сентября Путин объявил о проведении частичной мобилизации

Новость об объявлении частичной мобилизации Путиным стала главным событием. Случилось это 21 сентября 2022 года. И через 2 дня исполнится ровно год, как все произошло.

С того дня жизнь многих семей в России изменилась: мужчины, призванные по мобилизации, до сих пор на передовой. "Ротации не будет", - заявили в Госдуме.

Призвали в рамках мобилизации 300 тысяч россиян.

Тогда, поясняя решение Путина, Шойгу отметил, что половина украинской армии уже уничтожена. Вот как цитировали министра обороны в те дни РИА Новости:

"Украина потеряла уже половину армии: более 60 тысяч погибших, почти 50 тысяч раненых. В российских вооруженных силах погибли 5 937 человек, почти 90% раненых вернулись в строй".

Как бы ни было, вторая половина украинской армии уже год сражается, хотя и несет потери. А указ Путина от 21.09.2022 № 647 "Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации" все еще продолжает действовать.

И потому регулярно в обществе вспыхивают дискуссии на тему, ждать ли второй волны мобилизации. На минувшей неделе Владимир Путин, выступая на ВЭФ, отметил, что мобилизации не будет, будет продолжаться контрактный набор. С начала года призваны уже 270 тысяч добровольцев, и призыв продолжается.