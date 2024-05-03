Остались без пенсии. Теперь миллионы пожилых жителей страны вынуждены работать

Вице-премьер Российской Федерации Татьяна Голикова сообщила о значительном увеличении числа работающих пенсионеров в стране, что стало следствием постепенного повышения пенсионного возраста, начатого в 2019 году.

Согласно новым регуляциям, пенсионный возраст для мужчин увеличен до 65 лет, а для женщин — до 60 лет. Это привело к появлению приблизительно 2,7 миллиона новых рабочих мест в экономике страны.

Голикова отметила, что около 60% российских пенсионеров продолжают активную трудовую деятельность. Это подчеркивает необходимость разработки и реализации программ по обучению и переподготовке для лиц пожилого возраста, чтобы максимально эффективно использовать их потенциал и опыт на протяжении всей их профессиональной карьеры.

Кроме того, Голикова сообщила о рекордно высоком уровне участия в рабочей силе людей в возрастной категории от 40 до 54 лет, который достиг 93% к концу 2023 года. Этот показатель является одним из самых высоких за последние годы и отражает активизацию трудовых ресурсов страны в ответ на демографические и экономические вызовы.

Эти изменения в трудовой политике и пенсионной системе России являются частью широкомасштабных усилий правительства по стимулированию экономического роста и поддержке стабильности на рынке труда в условиях изменения возрастной структуры населения.