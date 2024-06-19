Остались без пенсии. Теперь миллионы пожилых жителей страны вынуждены будут работать

Реформа пенсионной системы в России способствовала росту количества трудоустроенных пенсионеров. По информации вице-премьера Татьяны Голиковой, их число возросло на 2,7 миллиона человек.

Согласно последним данным, приблизительно 60% россиян, достигших пенсионного возраста, продолжают активно трудиться, что подчеркивает тренд на «активное долголетие».

Татьяна Голикова также акцентировала внимание на необходимости развития образовательных инициатив для старшего поколения, чтобы помочь им улучшить профессиональные умения и продолжить карьеру.

По состоянию на конец 2023 года, уровень занятости среди лиц в возрастной категории 40–54 лет достиг рекордного показателя в 93%, что свидетельствует о сокращении спроса на новые кадры на рынке труда.

Напомним, что пенсионная реформа 2019 года постепенно увеличивает пенсионный возраст до 65 лет для мужчин и до 60 лет для женщин.

Рост числа работающих пенсионеров представляет собой долгосрочную тенденцию, что требует от государства разработки новых подходов для создания комфортных условий их труда и обучения.