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Остались без пенсии. Теперь миллионы пожилых жителей Российской Федерации вынуждены будут работать

Последние годы в России отмечены ростом числа пенсионеров, которые предпочитают продолжать работать после выхода на пенсию. Этому способствует ряд факторов.

rv-news.ru

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Последние годы в России отмечены ростом числа пенсионеров, которые предпочитают продолжать работать после выхода на пенсию.

Этому способствует ряд факторов:

  • Изменения в пенсионной системе:

Повышение пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин, проведенное пять лет назад, привело к увеличению числа работающих пенсионеров на 3 миллиона человек.

  • «Активное долголетие» – новая норма?

По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, около 60% российских пенсионеров продолжают трудиться.

Работа не только обеспечивает финансовую стабильность, но и позволяет пожилым людям сохранять физическую и умственную активность, чувствовать себя нужными и вовлеченными в жизнь общества.

  • Образование – ключ к успеху:

Татьяна Голикова отмечает важность развития образовательных программ для повышения квалификации пенсионеров.

Это поможет им оставаться конкурентоспособными на рынке труда, адаптироваться к новым технологиям и требованиям современных профессий.

  • Высокая занятость среди россиян среднего возраста:

Показатель занятости среди граждан от 40 до 54 лет достиг 93% к концу 2023 года.

Это свидетельствует о том, что потребность в новых кадрах снижается, и подчеркивает важность непрерывного образования на протяжении всей жизни.

  • Социальные вызовы и перспективы:

Рост числа работающих пенсионеров требует от государства разработки новых подходов к организации труда и обучения пожилых людей.

Необходимо создавать комфортные условия для работы пенсионеров, учитывать их потребности и возможности.

Реформа пенсионной системы и поддержка «активного долголетия» – это инвестиции в будущее. Такая политика помогает гражданам вести полноценную жизнь даже после выхода на пенсию, способствует их социальной адаптации и укрепляет экономику страны.

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