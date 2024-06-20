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Остались без пенсии. Теперь миллионы пожилых жителей России вынуждены будут работать

В последние годы Россия стала свидетелем заметного увеличения количества пенсионеров, продолжающих трудовую деятельность после достижения пенсионного возраста.

build-experts.ru

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В последние годы Россия стала свидетелем заметного увеличения количества пенсионеров, продолжающих трудовую деятельность после достижения пенсионного возраста.

Реформа пенсионной системы, начатая 5 лет назад, привела к постепенному повышению пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин, что способствовало увеличению числа работающих пенсионеров почти на три миллиона человек.

Активное долголетие как новая социальная норма

Согласно информации, предоставленной вице-премьером Татьяной Голиковой, около 60% россиян пенсионного возраста продолжают активно работать. Это явление, описываемое как «активное долголетие», не только помогает пожилым людям сохранять социальную активность и улучшать свое финансовое положение, но и поддерживает их умственное и физическое здоровье.

Образовательные инициативы для пожилых

Татьяна Голикова подчеркнула необходимость развития образовательных программ, направленных на улучшение профессиональных навыков старшего поколения. Это позволит пенсионерам не только продолжить свою карьеру, но и адаптироваться к изменениям на рынке труда, который становится всё более динамичным и требовательным.

Занятость среди среднего возраста

Помимо фокуса на пенсионеров, важно отметить, что уровень занятости среди лиц в возрастной категории от 40 до 54 лет достиг рекордных 93% к концу 2023 года. Это свидетельствует о сокращении спроса на новые кадры и подчеркивает важность поддержки непрерывного обучения и профессионального развития на всех этапах трудовой карьеры.

Перед лицом долгосрочных тенденций

Рост числа работающих пенсионеров отражает не только изменения в пенсионной политике, но и более широкую социальную тенденцию, требующую от государства разработки новых подходов для обеспечения комфортных условий труда и возможностей для обучения пожилого населения.

Реформа пенсионной системы в России вызвала значительные изменения в социальной структуре и отношении к труду после достижения пенсионного возраста. Поддержка активного долголетия и адаптация образовательных систем под потребности старшего поколения являются ключевыми аспектами, которые помогут России сформировать устойчивое и инклюзивное будущее для всех поколений.

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