Остались без пенсии. Теперь миллионы пожилых россиян вынуждены работать

Татьяна Голикова, вице-премьер Российской Федерации, обнародовала данные о значительном усилении трудовой активности среди пенсионеров, способствовавшем росту количества рабочих мест в стране.

Это положительное изменение является следствием пенсионной реформы 2019 года, которая установила новые возрастные пороги выхода на пенсию: 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин.

Благодаря этой реформе, в экономике России было создано приблизительно 2,7 миллиона новых рабочих мест. Согласно словам Голиковой, более 60% российских пенсионеров продолжают свою трудовую деятельность, что демонстрирует их значительный вклад в рабочий процесс и экономическое развитие страны.

Вице-премьер также выделила важность образовательных инициатив, направленных на пенсионеров. Она подчеркнула, что подобные программы могут значительно помочь пожилым людям раскрыть свой потенциал и продолжить карьеру. Образование для этой категории граждан должно быть максимально доступным и адаптированным к их уникальным потребностям и возможностям.

Татьяна Голикова также обратила внимание на высокий процент участия в рабочей силе среди людей возрастной группы 40-54 лет, который к концу 2023 года достиг рекордных 93%. Это свидетельствует о успешной интеграции более старших работников в активную экономическую деятельность России.

Голикова подчеркнула успешную адаптацию трудового рынка к новым реалиям пенсионной политики, а также важность образовательных программ в улучшении качества жизни и продолжительности трудовой активности пожилых граждан России.