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Остались без пенсии. Теперь миллионы пожилых граждан страны вынуждены работать

Вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала о том, как изменилась и продолжает меняться жизнь пожилых россиян в связи с пенсионной реформой, начатой в 2019 году.

dzen.ru

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Татьяна Голикова, вице-премьер России, поделилась новостями о значительном увеличении активности пенсионеров на рынке труда, что стимулировало создание множества новых рабочих мест в стране. Этот рост является прямым результатом изменений в пенсионном возрасте, начатых в 2019 году.

После реформы, которая повысила пенсионный возраст до 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин, экономика России увеличила количество рабочих мест примерно на 2,7 миллиона. Голикова отмечает, что более 60 процентов российских пенсионеров продолжают работать, демонстрируя высокую степень вовлеченности старшего поколения в рабочий процесс.

Вице-премьер также акцентировала внимание на значении образовательных программ для пенсионеров, подчеркивая, что они могут помочь максимально реализовать их потенциал в течение всей карьеры. Обучение должно быть максимально доступно и ориентировано на удовлетворение специфических потребностей и возможностей пожилых людей.

Голикова также указала на высокий уровень участия в рабочей силе среди людей в возрасте от 40 до 54 лет, который достиг рекордных 93% к концу 2023 года. Это свидетельствует об успешной интеграции более старших работников в экономическую жизнь страны.

Выступление Татьяны Голиковой подчеркивает успешную адаптацию рынка труда к изменениям в пенсионной политике России и важность образовательных программ для повышения качества жизни и трудовой активности пожилых граждан.

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