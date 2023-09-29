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· Алина Алмакаева

Оскорбляли и били: лицеисты и их родители затравили ребенка за поддержку СВО

Оскорбляли и били: лицеисты и их родители затравили ребенка за поддержку СВО

psy-files.ru

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В Калининградском лицее произошел инцидент, в результате которого школьник был подвергнут унижениям и насилию со стороны своих одноклассников и их родителей. Родственники парня сообщили, что причиной конфликта стала его поддержка СВО. Они также отметили, что администрация лицея не реагировала на происходящее, а при обращении в полицию, им были угрожали.

Событие вызвало обращение внимания Следственного комитета Российской Федерации, который проводит проверку. Председатель Следственного комитета, Александр Бастрыкин, поручил региональному руководителю Калининградской области предоставить доклад о процессе проверки, результаты которой будут опубликованы, включая выявленные причины и условия, приведшие к данной ситуации, а также меры по ее устранению.

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