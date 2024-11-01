Осенний апокалипсис: такого не было с 1789 года, синоптики резко изменили прогноз на начало ноября
nur.kz
Начало ноября 2024 года обещает стать настоящим испытанием для жителей Центральной России, Москвы, Санкт-Петербурга и Поволжья. Синоптики предупреждают о резком ухудшении погодных условий, сравнимом с событиями конца XVIII века.
Москва и Центральная Россия
В столице и прилегающих регионах ожидается значительное похолодание. Температура воздуха опустится до -1C, сопровождаемая сильными осадками в виде дождя, переходящего в мокрый снег. Скорость ветра достигнет 15 м/с, что создаст ощущение еще более низкой температуры. Возможны гололедные явления, что существенно осложнит дорожную обстановку.
Санкт-Петербург
Северная столица столкнется с мощными ветрами до 20 м/с, приносящими обильные осадки. Температура будет колебаться около 0C, что приведет к образованию наледи на дорогах и тротуарах. Жителям рекомендуется воздержаться от длительных прогулок и быть предельно осторожными на улице.
Поволжье: Казань и Ульяновск
В Казани и Ульяновске прогнозируются сильные снегопады, сопровождаемые порывистым ветром до 18 м/с. Температура воздуха опустится до -3C, что в сочетании с ветром создаст крайне некомфортные условия. Ожидается образование снежных заносов, затрудняющих движение транспорта.
Рекомендации для населения
- Ограничьте передвижения: по возможности оставайтесь дома, особенно в периоды максимальной интенсивности осадков и ветра.
- Будьте осторожны на дорогах: водителям следует быть предельно внимательными из-за возможного гололеда и плохой видимости.
- Подготовьтесь к перебоям: возможны отключения электроэнергии и перебои в работе коммунальных служб. Запаситесь необходимыми продуктами и предметами первой необходимости.
Синоптики подчеркивают, что такие экстремальные погодные условия в начале ноября являются редкостью и требуют повышенного внимания и осторожности от всех жителей затронутых регионов.
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец