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Осень придет сильно раньше, чем кажется: аномальный холод накроет РФ уже в августе

Климатические условия в России всегда отличаютс...

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Климатические условия в России всегда отличаются непредсказуемостью, и этот месяц подготавливает что-то необычное для жителей ряда регионов.

Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометцентра России, информирует о заметном снижении температуры, что изменит привычную атмосферу в этих областях.

На Урале и в Поволжье ожидается резкое похолодание, с температурами, опускающимися до 17-19 градусов Цельсия, что на 4 градуса ниже нормы для этого времени года. В некоторых регионах, таких как Ямало-Ненецкий автономный округ и области Свердловская, Челябинская и Курганская, температура не достигнет даже 20 градусов.

Аномальные холода могут негативно сказаться на экономике и сельском хозяйстве, задерживая сезонные работы и требуя дополнительных мер по защите урожая. Кроме того, похолодание повышает риск заболеваний, что особенно опасно для детей и пожилых людей.

Местным жителям рекомендуется внимательно изучать метеопрогнозы, предпринимать шаги для сохранения тепла в домах и запастись теплой одеждой. В то время как западные районы страны готовятся к морозам, Сибирский федеральный округ встретит более теплые температуры от 25 до 34 градусов, создавая резкий контраст по всей стране.

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