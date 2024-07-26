Осень придет раньше, чем кажется: аномальный холод накроет Россию уже с 1 августа

Сюрпризы погоды продолжают удивлять жителей России. В этом месяце на Урале и в Поволжье ожидается неожиданное похолодание, которое может серьезно изменить привычный ход вещей.

Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометцентра России, предупреждает о существенных изменениях в температурном режиме.

Температуры в регионах Урала и Поволжья ожидаются на уровне 17–19 градусов Цельсия, что на четыре градуса ниже среднего для данного времени года. В таких областях, как Ямало-Ненецкий автономный округ, Свердловская, Челябинская и Курганская области, столбики термометров могут показывать даже менее 20 градусов.

Похолодание может задержать начало сезонных сельскохозяйственных работ, что отрицательно скажется на урожаях. Кроме того, резкое снижение температуры увеличивает риск заболеваний среди населения, особенно у детей и пожилых людей, что требует дополнительных мер предосторожности.

Жителям пострадавших регионов важно тщательно следить за прогнозами погоды и утеплять свои дома. Необходимо проверить системы отопления и убедиться в наличии теплой одежды для всех членов семьи. Также важно уделить внимание укреплению иммунитета, включая правильное питание и прием витаминов.

Пока жители Урала и Поволжья готовятся к холодам, Сибирский федеральный округ наслаждается аномально теплой погодой, с температурами до 34 градусов Цельсия. Это создает уникальные вызовы для каждого региона в плане подготовки и адаптации к меняющимся условиям.