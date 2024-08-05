Осень придет раньше: аномальный холод уже накроет РФ в августе

Август преподносит россиянам контрастные погодные сюрпризы. Пока Сибирь изнывает от аномальной жары, жители Урала и Поволжья готовятся к репетиции осени – регионы ждет значительное понижение температуры.

Холодный фронт надвигается:

Как сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, температура воздуха на Урале и в Поволжье опустится до +17…+19 градусов. Это на 4 градуса ниже климатической нормы для августа. В отдельных районах Ямало-Ненецкого АО, Свердловской, Челябинской и Курганской областей столбики термометров не поднимутся выше +20 градусов.

Чем грозит аномальная прохлада?

Резкое похолодание может негативно сказаться на сельском хозяйстве этих регионов, задержав уборочную кампанию и потребовав дополнительных мер по защите урожая. Помимо этого, резкие перепады температуры могут негативно сказаться на здоровье людей, особенно пожилых и детей.

Как подготовиться к похолоданию?

Жителям Урала и Поволжья рекомендуется следить за прогнозами погоды, утеплить свои дома и запастись теплой одеждой. Не лишним будет уделить внимание укреплению иммунитета – в период акклиматизации организм особенно уязвим перед простудными заболеваниями.