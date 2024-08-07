Осень наступит раньше, чем кажется: аномальный холод накроет РФ уже в августе
Кажется, российская погода решила внести коррективы в привычный ход лета. В августе жителей Урала и Поволжья ждет неожиданное испытание – значительное понижение температуры.
"Зима близко?"
По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, температура в этих регионах опустится до +17…+19 градусов, что на 4 градуса ниже климатической нормы. В некоторых областях, включая Ямало-Ненецкий АО, Свердловскую, Челябинскую и Курганскую, будет еще холоднее – не выше +20 градусов.
Холод несет угрозу урожаю и здоровью:
Аномальная для августа прохлада может негативно сказаться на сельскохозяйственной отрасли этих регионов. Задержка уборочных работ, необходимость введения дополнительных мер по защите растений – вот лишь некоторые из последствий холодного августа.
Помимо этого, резкое понижение температуры может привести к росту простудных заболеваний, что особенно опасно для детей и пожилых людей.
Рекомендации специалистов:
В связи с прогнозируемым похолоданием жителям Урала и Поволжья рекомендуется внимательно следить за прогнозами погоды, утеплить свои дома, не забывать про теплую одежду и уделить особое внимание укреплению иммунитета.
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