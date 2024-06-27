ОСАГО больше не понадобится: Госдума России приняла историческое решение для автолюбителей

На последнем заседании Государственной Думы России были одобрены ключевые поправки в законодательство, касающиеся регистрации автомобилей.

Эти нововведения значительно упрощают процедуры для автовладельцев и вносят изменения в перечень обязательных документов для регистрации транспортных средств.

Среди наиболее значимых изменений — отмена требования предоставления полиса ОСАГО при переоформлении автомобиля на нового владельца. Это решение направлено на устранение предварительных барьеров в регистрационном процессе, позволяя автовладельцам оформлять необходимые документы без предварительного заключения страхового полиса. Инициатива, внесенная летом прошлого года председателем комитета по транспорту, призвана сократить бюрократическую нагрузку на граждан.

Дополнительно внесенные поправки облегчают процесс учета угнанных автомобилей. Теперь владельцы могут обращаться за аннулированием государственной регистрации транспортного средства, если оно числится в розыске, что упрощает владение автомобилем в сложных обстоятельствах.

Изменения также касаются процедуры продажи автомобилей. Благодаря новому законодательству, отменен десятидневный срок ожидания для снятия с учета проданного автомобиля, что позволяет осуществить процедуру немедленно после продажи. Это значительно ускоряет процесс переоформления и сокращает количество визитов в государственные структуры.

Эти поправки отражают цель российских законодателей сделать взаимодействие граждан с автомобильной сферой более простым и менее обременительным. Они также подчеркивают важность осведомленности граждан о своих правах и предоставляют им более широкие возможности для управления собственными транспортными средствами.