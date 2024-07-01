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ОСАГО больше не понадобится: Госдума РФ приняла историческое решение для российских автолюбителей

Госдума приняла закон, значительно упрощающий процесс регистрации автомобилей в России.

club-picanto.ru

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Госдума приняла закон, значительно упрощающий процесс регистрации автомобилей в России.

С 1 марта 2025 года для постановки машины на учет в ГИБДД не потребуется наличие полиса ОСАГО. Это изменение направлено на упрощение административных процедур для автовладельцев и снижение бюрократических барьеров.

Основные изменения в законодательстве

  • Отмена требования о наличии ОСАГО при регистрации: Ранее для регистрации нового автомобиля или при смене собственника требовалось предъявление действующего полиса ОСАГО. Теперь этого не требуется, что делает процесс более гибким и менее затратным.
  • Процесс регистрации: Несмотря на нововведения, процедура регистрации автомобиля остается прежней. Владельцы имеют 10 дней на регистрацию машины у нового собственника, что можно осуществить через ГИБДД или МФЦ. Для регистрации потребуется паспорт гражданина РФ, паспорт транспортного средства, свидетельство о регистрации (если автомобиль перерегистрируют), договор купли-продажи и квитанция об оплате госпошлины.
  • Возможность передвижения без страховки: Важно отметить, что передвигаться на машине без полиса ОСАГО по-прежнему нельзя — за это предусмотрен штраф. Если автомобиль необходимо привезти в ГИБДД для регистрации, его следует доставить на эвакуаторе.

Дополнительные изменения

  • Упрощение процедуры снятия с учета: Теперь автомобиль можно будет снять с учета немедленно через сайт Госуслуг или у нотариуса, без ожидания 10 дней, что было обязательным ранее.
  • Новые основания для отказа в регистрации: В закон внесены поправки, согласно которым отказ в регистрации может быть обусловлен неуплатой утильсбора.

Эти изменения призваны облегчить жизнь автовладельцев и сделать процесс владения автомобилем менее обременительным. Однако важно помнить о необходимости наличия полиса ОСАГО для обеспечения вашей безопасности и защиты от возможных дорожно-транспортных происшествий, о чем сообщили на портале sravni.ru.

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