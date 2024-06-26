ОСАГО больше не понадобится: Госдума РФ приняла историческое решение для автолюбителей

Во вторник на пленарном заседании Госдумы были приняты значительные поправки в законодательство, касающиеся процесса регистрации транспортных средств. Эти изменения упрощают некоторые процедуры для автовладельцев и меняют требования к обязательным документам при регистрации автомобилей.

Согласно новому закону, полис ОСАГО больше не входит в перечень документов, необходимых для регистрации транспортного средства в случае смены владельца. Это изменение снимает прежнее обязательство владельцев заключать договор ОСАГО до завершения регистрационных действий. Законопроект, внесённый в июне 2023 года главой комитета ГД России по транспорту, нацелен на снижение бюрократических препятствий для граждан.

Кроме того, нововведения касаются и процесса снятия с учёта угнанного транспорта. Теперь автовладелец может запросить прекращение государственного учёта своей машины, если она находится в розыске, что упрощает многие аспекты владения авто в нестандартных ситуациях.

Дополнительно, поправки упрощают процесс продажи автомобиля. Ранее владельцы были обязаны ожидать 10 дней после обращения в ГИБДД для снятия автомобиля с учета, теперь же это можно сделать немедленно после продажи. Это значительно ускоряет процесс переоформления и уменьшает количество необходимых визитов в государственные органы.

Эти изменения отражают стремление российского законодательства упростить жизнь автовладельцев и снизить административные барьеры в автомобильной сфере. Они также подчеркивают важность осведомлённости граждан о своих правах и возможностях в рамках текущего законодательства, позволяя более эффективно и удобно управлять своими транспортными средствами.