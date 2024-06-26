Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

ОСАГО больше не понадобится: Госдума РФ приняла историческое решение для автолюбителей

Во вторник на пленарном заседании Госдумы были приняты значительные поправки в законодательство, касающиеся процесса регистрации транспортных средств.

drive2.ru

Подписаться в Telegram

Во вторник на пленарном заседании Госдумы были приняты значительные поправки в законодательство, касающиеся процесса регистрации транспортных средств. Эти изменения упрощают некоторые процедуры для автовладельцев и меняют требования к обязательным документам при регистрации автомобилей.

Согласно новому закону, полис ОСАГО больше не входит в перечень документов, необходимых для регистрации транспортного средства в случае смены владельца. Это изменение снимает прежнее обязательство владельцев заключать договор ОСАГО до завершения регистрационных действий. Законопроект, внесённый в июне 2023 года главой комитета ГД России по транспорту, нацелен на снижение бюрократических препятствий для граждан.

Кроме того, нововведения касаются и процесса снятия с учёта угнанного транспорта. Теперь автовладелец может запросить прекращение государственного учёта своей машины, если она находится в розыске, что упрощает многие аспекты владения авто в нестандартных ситуациях.

Дополнительно, поправки упрощают процесс продажи автомобиля. Ранее владельцы были обязаны ожидать 10 дней после обращения в ГИБДД для снятия автомобиля с учета, теперь же это можно сделать немедленно после продажи. Это значительно ускоряет процесс переоформления и уменьшает количество необходимых визитов в государственные органы.

Эти изменения отражают стремление российского законодательства упростить жизнь автовладельцев и снизить административные барьеры в автомобильной сфере. Они также подчеркивают важность осведомлённости граждан о своих правах и возможностях в рамках текущего законодательства, позволяя более эффективно и удобно управлять своими транспортными средствами.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

Цены на тепло в Татарстане не вырастут на 60‑70%

Полезное

день назад

К концу года ипотека станет доступнее: мнение экспертов

сетка на вентиляцию от тараканов

Новости Казани

день назад

В Казани автоледи протащила 12-летнего подростка на машине через перекресток

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Этот вечер вы не забудете: бары и рестораны Казани, где стоит побывать хотя бы раз в жизни

установка кондиционера в автомобиль в Москве

Новости Казани

день назад

Около 3 домов на Ямашева организуют одностороннее движение и запретят парковку

Новости Татарстана

8 часов назад

В Челнах умер 51-летний лучший инспектор Юрий Гарькавый ДПС в РФ

Новости Татарстана

день назад

В Нижнекамске дома оказались затоплены после ливня

Новости Казани

день назад

В Казани у 29-летнего африканца забрали ребенка после смерти русской жены

Новости Татарстана

день назад

Татарстанка ударила сотрудницу РЖД в электричке и сорвала стоп-кран
Новости Татарстана
7 часов назад

Выпускница школы №20 из Альметьевска набрала 300 баллов по 3 предметам ЕГЭ

Выпускница школы №20 из Альметьевска набрала 300 баллов по 3 предметам ЕГЭ

Новости Татарстана

2 часа назад

В Татарстане 27 июня обещают дождь

Новости Казани

3 часа назад

В Казани мест на кладбищах хватит только на 30 лет

Новости Татарстана

3 часа назад

В Татарстане 7 июля запретят ходить судам вокруг Свияжска

Новости Казани

4 часа назад

До конца 2024 года в Казани оцифруют данные 8 кладбищ
Турист пожаловался на слишком высокие цены в Казани
Новости Казани
4 часа назад

Турист пожаловался на слишком высокие цены в Казани

Новости Казани

6 часов назад

В Казани прошёл кастинг Международного конкурса красоты «Мисс  Офис – 2024»

Новости Казани

6 часов назад

Заболевший ботулизмом казанец Шарипов ведет блог о восстановлении

Новости Казани

6 часов назад

Заболевший ботулизмом казанец Алмаз Шарипов ведет блог о восстановлении
Солнечные очки, кепки, полотенца: собираем пляжную сумку
Интересное в Казани
6 дней назад

Солнечные очки, кепки, полотенца: собираем пляжную сумку

В Казанской гордуме предложили переименовать микрорайон М14
Новости Казани
4 часа назад

В Казанской гордуме предложили переименовать микрорайон М14