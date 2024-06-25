ОСАГО больше не понадобится: Госдума приняла историческое решение для автолюбителей

Государственная Дума России приняла во втором чтении законопроект, который значительно упростит процесс регистрации транспортных средств.

Согласно новому законопроекту, предложено исключить обязательность наличия полиса ОСАГО при регистрации автомобиля или при смене его владельца. Это изменение направлено на сокращение бюрократических процедур и упрощение регистрационных процессов.

Законопроект также вносит поправки в действующий закон об ОСАГО и закон о безопасности дорожного движения. Одним из ключевых нововведений является отмена обязательства заключения договора ОСАГО до выполнения регистрационных действий. Это изменение позволит автовладельцам оформлять необходимые документы без предварительного оформления страховки, что упростит процедуру смены владельца автомобиля.

Кроме того, в законопроекте предусмотрена возможность прекращения государственного учета транспортного средства по инициативе владельца в случае, если автомобиль был угнан или находится в розыске. Такая мера призвана облегчить бремя для владельцев автомобилей, столкнувшихся с кражей или угоном.

Дополнительно, предлагается упростить процесс снятия автомобиля с учета в ГИБДД при его продаже. Если ранее автовладельцы должны были ждать 10 дней после подачи заявления, то теперь это можно будет сделать немедленно, что существенно ускорит процесс продажи транспортного средства.

Эти изменения отражают стремление законодателей сделать процесс регистрации транспортных средств более доступным и менее обременительным для граждан. Ожидается, что после принятия поправок граждане смогут экономить свое время и средства, а также избежать лишней бюрократии при регистрации автомобилей, сообщает РИА.