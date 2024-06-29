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ОСАГО больше не нужно: Госдума приняла невероятное решение для автолюбителей

Госдума  утвердила  во  втором  чтении  законопроект,  который  принесет  значительные  изменения  для  всех  автовладельцев. 

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Госдума утвердила во втором чтении законопроект, который принесет значительные изменения для всех автовладельцев. Как сообщает РИА Новости, теперь при регистрации машины полис ОСАГО предъявлять больше не нужно!

Какие еще новшества нас ждут?

Прощай, бюрократия! Больше не нужно оформлять ОСАГО перед регистрацией автомобиля при смене владельца.
Угон - не приговор! Если ваш автомобиль похитили или угнали, теперь вы сможете сразу прекратить его государственный учет, пода соответствующее заявление.
Продажа стала проще! Забудьте о десятидневном ожидании! Новый закон позволяет снимать проданный автомобиль с учета сразу же.

Глобальные изменения затронули сразу несколько законов:

Закон об ОСАГО
Закон о безопасности дорожного движения

Что это значит для автовладельцев?

В первую очередь, это значительное упрощение процедур регистрации автомобилей. Больше не нужно тратить время и нервы на сбор документов и очереди. Кроме того, новые поправки защищают интересы автовладельцев, столкнувшихся с угоном транспортного средства.

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