ОСАГО больше не надо: российских автолюбителей шокировали нововведением с 2025 года

С 2025 года российские автомобилисты столкнутся с рядом нововведений. Уже с марта перестанет требоваться полис ОСАГО для регистрации автомобиля в ГИБДД — важное изменение, которое, тем не менее, не отменяет необходимости страховки для передвижения на дорогах.

Это только одно из ряда изменений, которые начнут действовать в следующем году, и разобраться в них непросто. Журнал «Авито Авто» делится основными новшествами, которые точно вступят в силу.

Полис ОСАГО: не нужен для регистрации, но необходим для вождения

На сегодняшний день невозможно поставить автомобиль на учет в ГИБДД без полиса ОСАГО — без него регистрацию не проводят. С 1 марта 2025 года это требование снимается: владельцам авто больше не придется предъявлять полис для постановки на учет.

Зачем это сделали? В первую очередь, для удобства водителей, которые приобретают автомобиль, но пока не планируют ездить на нем. Например, машину купили зимой, а использовать ее собираются только летом, или автовладелец уезжает в длительную командировку. Теперь автомобиль можно зарегистрировать сразу, не оформляя страховку до начала реальной эксплуатации.

Штраф за езду без ОСАГО

Хотя для регистрации полис больше не потребуется, ездить по дорогам без него по-прежнему запрещено. За нарушение грозит штраф в 800 рублей. Формально это означает, что путь от ГИБДД до гаража придется проделать с помощью эвакуатора, чтобы избежать штрафа. Так что водителям, планирующим передвижение на дорогах сразу после регистрации, полис все же нужен — хотя бы временный на сутки.

Как будет проходить регистрация с марта 2025 года?

Процедура постановки на учет автомобиля в ГИБДД станет проще. С марта будущего года в перечень обязательных документов войдут:

паспорт;

заявление о регистрации;

договор купли-продажи автомобиля;

квитанции об оплате госпошлин.

Больше не потребуется предъявлять ОСАГО, хотя его наличие будет необходимо для начала передвижения на зарегистрированном автомобиле.

Какие автомобили чаще всего покупают для регистрации?

Интерес к новым и подержанным автомобилям в России остается высоким. В топе по продажам на «Авито Авто» стабильно находятся популярные модели, которые активно регистрируются и проходят первичное оформление в ГИБДД. На портале можно найти как бюджетные, так и более премиальные варианты.

