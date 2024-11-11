ОСАГО больше не надо: автолюбителей шокировали нововведением со следующего года

В 2025 году в России вступят в силу новые правила регистрации автомобилей, которые коснутся всех автовладельцев. Мы подготовили обзор ключевых изменений, чтобы вы были готовы к предстоящим новшествам.

1. ОСАГО больше не обязателен для учета

С 1 марта следующего года для регистрации автомобиля в ГАИ не потребуется предъявлять полис обязательного страхования автогражданской ответственности. Это нововведение сделано для тех, кто приобрел автомобиль, но не планирует использовать его в ближайшее время. Важно помнить, что езда без полиса по-прежнему запрещена и влечет за собой штраф в 800 рублей.

2. Снятие автомобиля с учета в день продажи

Теперь, при продаже автомобиля, его владелец может снять его с учета в день заключения сделки. Это поможет избежать штрафов и других обязательств, которые могут начисляться до регистрации автомобиля новым владельцем. Подать заявление на снятие с учета можно через портал Госуслуг, при условии, что договор купли-продажи был заключен онлайн или заверен у юриста.

3. Снятие с учета в случае угона

С 2025 года процедура снятия с учета угнанных автомобилей станет гораздо проще. Владельцы смогут снять автомобиль с учета в день подачи заявления об угоне. Раньше процесс был сложным и занимал много времени.

4. Запрет регистрации без уплаты утилизационного сбора

Согласно новому закону, автомобили не будут регистрироваться в ГИБДД, если за них не уплачен полный утилизационный сбор. Это касается машин, ввезенных в Россию через параллельный импорт. Если автомобиль был оформлен на льготника или ввезен с минимальной ставкой утилизационного сбора, при его продаже в течение года покупатель должен будет доплатить недостающую сумму, иначе ему откажут в постановке на учет.

5. Список автомобилей для налога на роскошь

В конце марта следующего года Минпромторг представит обновленный список автомобилей, подлежащих налогу на роскошь. В него включаются машины стоимостью от 10 миллионов рублей. В последние годы в список все чаще стали попадать китайские автомобили, которые также относятся к классу роскошных.

6. Транспортный налог за текущий год

Осенью 2025 года налоговая служба начнет рассылать уведомления об уплате транспортного налога за настоящий год. Водителям необходимо будет оплатить налог до 1 декабря 2025 года, чтобы избежать начисления пени.

7. Автоматическая проверка ОСАГО через дорожные камеры

В 2025 году может заработать система автоматической проверки полисов ОСАГО через дорожные камеры. Страховые компании обещают, что камеры смогут фиксировать отсутствие страховки и передавать данные о нарушении в автоматическом режиме.

Будьте готовы!

Новые правила направлены на упрощение процесса регистрации автомобилей, защиту прав владельцев и повышение безопасности на дорогах. Будьте готовы к новым требованиям и не забывайте следить за изменениями в законодательстве.

