ОСАГО больше не надо: автолюбителей шокировали нововведением с 2025 года

С 2025 года автомобилистов ждут значительные изменения в законодательстве и правилах эксплуатации транспортных средств. Нововведения затрагивают как регистрацию автомобилей, так и налоги, полисы ОСАГО и другие важные аспекты.

Мы собрали для вас все основные изменения, которые точно вступят в силу, чтобы вы не пропустили ничего важного.

1. Полис ОСАГО не потребуется при регистрации в ГИБДД

С марта 2025 года владельцы автомобилей смогут регистрировать транспортные средства без предъявления полиса ОСАГО. Это изменение облегчит процесс для тех, кто покупает машину, но пока не планирует её эксплуатацию. Однако важно помнить, что езда без полиса остаётся нарушением, за которое грозит штраф в размере 800 рублей.

Ключевые моменты:

Для регистрации автомобиля потребуется только паспорт, заявление, договор купли-продажи и квитанции об оплате госпошлин.

Водители смогут оформить ОСАГО позже, когда планируют начать использовать машину.

2. Прекращение учёта автомобиля сразу после продажи

Теперь владельцы смогут снять машину с учёта в день продажи. Для этого нужно будет подать заявление через «Госуслуги» и предоставить электронный договор купли-продажи. Это новшество убережёт бывших владельцев от получения штрафов за нарушения, совершённые новым собственником.

Важно помнить:

Процедура будет доступна только при заверенном договоре.

Новый собственник обязан зарегистрировать машину в течение 10 дней. В противном случае ему грозит штраф до 5 тысяч рублей или лишение прав.

3. Упрощённая процедура снятия с учёта при угоне

Если автомобиль угнали, его можно будет снять с учёта в тот же день. Ранее для этого требовались справки и долгие согласования. Новое правило избавит владельцев от необходимости платить транспортный налог за угнанное авто.

4. Отказ в регистрации без полной оплаты утилизационного сбора

С апреля 2025 года ГИБДД начнёт отказывать в регистрации автомобилей, если утилизационный сбор не был полностью уплачен. Это правило затронет покупателей автомобилей, ввезённых по льготным схемам. Например, через Белоруссию или с минимальными ставками на физлиц.

Что это значит:

Если машина была ввезена менее года назад, а утилизационный сбор не уплачен, новому владельцу придётся доплатить разницу.

Проверка оплаты сбора станет частью процедуры регистрации.

5. Новый список автомобилей для налога на роскошь

Минпромторг обновит перечень автомобилей стоимостью от 10 млн рублей, облагаемых налогом на роскошь. В списке появятся не только премиальные марки, такие как Mercedes и Porsche, но и дорогие китайские автомобили.

6. Транспортный налог за 2024 год

В сентябре 2025 года начнётся рассылка уведомлений об уплате транспортного налога за 2024 год. У автомобилистов будет время до 1 декабря, чтобы внести оплату.

7. Камеры начнут проверять ОСАГО

С марта 2025 года стартует эксперимент по автоматической проверке наличия полиса ОСАГО с помощью дорожных камер. Если система заработает, водители без полиса могут начать получать штрафы автоматически.

Грядущие изменения направлены на упрощение процедур для автовладельцев, повышение безопасности и борьбу с серыми схемами. Однако новые правила также требуют большей ответственности от водителей. Чтобы избежать штрафов и неудобств, важно следить за обновлениями в законодательстве.