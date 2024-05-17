Опускаю в воду один продукт, а потом поливаю все подряд — от роз до огурцов: ждите роскошные бутоны и урожай полными ведрами

Регулярная подкормка необходима для комнатных цветов и растений на дачных участках. Многие любители цветов и грядок ищут универсальное средство для этой цели.

Огородница с большим стажем и автор канала "Любимая усадьба" поделилась информацией о таком средстве. Речь идет о мясной воде - жидкости, оставшейся после размораживания мяса и рыбы.

Какие преимущества дает такая подкормка?

Во-первых, вода содержит азот, необходимый растениям для роста, а также порфирины, способствующие образованию хлорофилла, который придает листьям насыщенный зеленый цвет и поддерживает их здоровье.

Кроме того, мясная вода содержит железо и магний. Железо легко усваивается растениями благодаря его хелатной форме.

Эксперт рекомендует использовать мясную воду 2-3 раза в месяц для подкормки растений.