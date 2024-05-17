Опускаю в воду этот продукт, а потом поливаю все подряд — от роз до огурцов: ждите роскошные бутоны и урожай полными ведрами

Для ухода за комнатными цветами и растениями на даче необходимо правильно удобрять почву. Многие любители садов и огородов мечтают о универсальном решении для этой задачи. Пишут Хибины.ру.

Опытная садовод и автор популярного канала о садоводстве находит, что ответ уже существует. Речь идет о мясной воде, жидкости, оставшейся после размораживания мяса и рыбы.

Какова польза такого удобрения?

Прежде всего, мясная вода богата азотом, который необходим растениям для здорового роста. Она также содержит порфирины, помогающие образованию хлорофилла в растениях, что делает листья зелеными и здоровыми.

В добавок, мясная вода содержит железо и магний. Железо легко усваивается растениями благодаря его хелатной форме.

Эксперты рекомендуют использовать мясную воду 2-3 раза в месяц для подкормки растений.