Опускаю в воду этот продукт, а потом поливаю все подряд — от фиалки до помидоров: ждите роскошные бутоны и урожай ведрами

Регулярное удобрение необходимо как для комнатных цветов, так и для растений на дачных участках. Многие любители растений и овощей мечтают об универсальном решении.

Опытная огородница и автор канала "Любимая усадьба" поделилась, что такое решение действительно существует. Речь идет о мясной воде – жидкости, которая остается после размораживания мяса и рыбы.

Какова польза этого удобрения?

Прежде всего, мясная вода содержит азот, необходимый растениям для их здорового роста. Она также богата порфиринами, которые способствуют образованию хлорофилла в растениях. Этот важный пигмент делает листья насыщенно зелеными и сохраняет их здоровье.

В дополнение, в мясной воде есть железо и магний. Особенно хорошо растения усваивают железо благодаря его хелатной форме.

Эксперт рекомендует использовать мясную воду для подкормки 2-3 раза в месяц.