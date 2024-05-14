Опускаю в воду этот продукт, а потом поливаю все подряд — от фиалки до помидоров: ждите роскошные бутоны и урожай ведрами

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Регулярное удобрение необходимо как для комнатных цветов, так и для растений на дачных участках. Многие любители растений и овощей мечтают об универсальном решении.
Опытная огородница и автор канала "Любимая усадьба" поделилась, что такое решение действительно существует. Речь идет о мясной воде – жидкости, которая остается после размораживания мяса и рыбы.
Какова польза этого удобрения?
Прежде всего, мясная вода содержит азот, необходимый растениям для их здорового роста. Она также богата порфиринами, которые способствуют образованию хлорофилла в растениях. Этот важный пигмент делает листья насыщенно зелеными и сохраняет их здоровье.
В дополнение, в мясной воде есть железо и магний. Особенно хорошо растения усваивают железо благодаря его хелатной форме.
Эксперт рекомендует использовать мясную воду для подкормки 2-3 раза в месяц.
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