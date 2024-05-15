Опускаю в воду этот продукт, а потом поливаю все подряд — от фиалки до помидоров: ждите роскошные бутоны и урожай полными ведрами

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Для подкормки комнатных цветов и растений на дачных участках идеально подходит мясная вода.

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Для подкормки комнатных цветов и растений на дачных участках идеально подходит мясная вода. Сообщают Хибины.ру.

Это жидкость, которая остается после размораживания мяса и рыбы. Мясная вода богата азотом, необходимым растениям для роста, а также содержит порфирины, способствующие образованию хлорофилла в листьях. Этот пигмент придает растениям яркий зеленый цвет и помогает им выглядеть здоровыми.

Кроме того, мясная вода содержит железо и магний, которые легко усваиваются растениями благодаря их хелатной форме. Эксперты рекомендуют использовать мясную воду для подкормки растений 2-3 раза в месяц. Это универсальное средство обогатит почву и поможет вашим цветам и грядкам процветать.

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