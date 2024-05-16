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Опускаю в воду этот продукт, а потом поливаю все подряд — от фиалки до огурцов: ждите роскошные бутоны и урожай полными ведрами

Для удобрения комнатных цветов и растений на дачных участках необходима постоянная подкормка. Многие цветочные энтузиасты и огородники мечтают о универсальном средстве для этой цели.

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Для удобрения комнатных цветов и растений на дачных участках необходима постоянная подкормка. Многие цветочные энтузиасты и огородники мечтают о универсальном средстве для этой цели. Сообщают Хибины.ру.

Опытная огородница и автор канала "Любимая усадьба" рассказывает о таком средстве, которое уже существует – это мясная вода, что остается после разморозки мясных продуктов.

В чем польза такого удобрения?

Прежде всего, в мясной воде содержится азот, необходимый растениям для роста. Она также содержит порфирины, которые способствуют формированию хлорофилла в тканях растений. Хлорофилл делает листья насыщенно-зелеными и поддерживает их здоровье.

Кроме того, мясная вода богата железом и магнием. Железо легко усваивается растениями, так как присутствует в хелатной форме.

Эксперты советуют использовать мясную воду как удобрение 2–3 раза в месяц.

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