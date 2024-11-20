Опубликован график школьных каникул в РФ: школьники ликуют, учителя схватились за голову
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Родители и ученики стремятся узнать точные даты школьных каникул, понять их важность для здоровья и развития детей, а также ознакомиться с основными правилами безопасности в зимний период.
Расписание школьных каникул на 2024/2025 учебный год
В России школы самостоятельно устанавливают график каникул, ориентируясь на рекомендации Министерства просвещения. Это приводит к тому, что даты отдыха могут различаться даже в пределах одного города. Тем не менее, общепринятые сроки каникул для учебных заведений, работающих по четвертной системе, выглядят следующим образом:
- с 30 декабря 2024 года по 12 января 2025 года.
- с 24 по 31 марта 2025 года.
- с 23 мая 2025 года или с 24 мая.
Для учащихся в первых классах предусмотрены дополнительные каникулы в феврале: с 17 по 24 февраля 2025 года. Ученики, которые будут сдавать ОГЭ и ЕГЭ, завершат учебный год в соответствии с расписанием экзаменов.
Кроме того, школьники будут отдыхать в официальные праздничные дни.
Зачем нужны каникулы?
Каникулы играют ключевую роль в образовательном процессе, обеспечивая:
- Восстановление сил: периоды отдыха позволяют ученикам снять умственное и физическое напряжение, накопленное за время учебы.
- Развитие социальных навыков: время каникул способствует общению с семьей и сверстниками, что важно для формирования личности.
- Укрепление здоровья: активный отдых на свежем воздухе и занятия спортом способствуют физическому развитию и укреплению иммунитета.
Таким образом, каникулы способствуют гармоничному развитию ребенка, обеспечивая баланс между учебой и отдыхом.
Правила безопасности зимой
Зимние каникулы — время активных игр на свежем воздухе. Чтобы избежать травм и неприятных ситуаций, следует соблюдать следующие рекомендации:
- Одежда по погоде: одевайте ребенка в теплую, многослойную одежду, защищающую от холода и влаги.
- Безопасные места для игр: выбирайте проверенные площадки для катания на санках, лыжах и коньках, вдали от дорог и водоемов.
- Осторожность на льду: не допускайте выхода детей на замерзшие водоемы без сопровождения взрослых.
- Светоотражающие элементы: используйте одежду со светоотражающими вставками для повышения видимости ребенка в темное время суток.
- Обучение правилам безопасности: регулярно напоминайте детям о правилах поведения на улице, особенно в условиях гололеда и снежных заносов.
Соблюдение этих простых правил поможет сделать зимние каникулы безопасными и радостными для ваших детей.
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