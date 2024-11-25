Опубликован график школьных каникул: школьники прыгают от радости, учителя схватились за голову

С приближением зимы российские школьники и их родители с нетерпением ожидают долгожданных каникул. В этом учебном году зимний отдых начнётся 30 декабря 2024 года и продлится до 12 января 2025 года включительно.

График зимних каникул 2024–2025 учебного года:

Начало каникул: 30 декабря 2024 года (понедельник)

Окончание каникул: 12 января 2025 года (воскресенье)

Для первоклассников предусмотрены дополнительные каникулы с 17 по 24 февраля 2025 года.

Как провести зимние каникулы весело и с пользой:

Зимние каникулы — отличное время для семейного отдыха и активных развлечений на свежем воздухе. Вот несколько идей, как разнообразить досуг:

Катание на санках и лыжах: найдите ближайший парк или лесопарк с оборудованными трассами. Совместные прогулки укрепят здоровье и поднимут настроение.

Лепка снеговиков и снежных крепостей: творческое занятие, которое понравится как детям, так и взрослым. Можно устроить семейный конкурс на самого оригинального снеговика.

Игра в снежки: классическая зимняя забава, которая никогда не надоедает. Организуйте дружеский матч между семьями или соседями.

Посещение новогодних ярмарок и катков: в период каникул в городах проходят праздничные мероприятия, которые стоит посетить всей семьёй.

Домашние мастер-классы: если погода не позволяет выйти на улицу, займитесь изготовлением новогодних украшений или выпечкой праздничных угощений.

Техника безопасности зимой:

Чтобы зимние развлечения приносили только радость, важно соблюдать простые правила безопасности:

Одежда по погоде: одевайтесь многослойно, не забывайте про шапку, шарф и перчатки. Обувь должна быть тёплой и нескользящей.

Осторожность на льду: не выходите на неокрепший лёд. Катайтесь только на проверенных катках.

Соблюдение правил дорожного движения: в тёмное время суток используйте светоотражающие элементы на одежде.

Контроль за детьми: не оставляйте детей без присмотра во время игр на улице, особенно рядом с дорогой или водоёмами.

Новый год — главный праздник зимних каникул:

В период зимних каникул россияне отмечают один из самых любимых праздников — Новый год. Это время семейных встреч, подарков и исполнения желаний. Подготовка к празднику, украшение дома и ёлки, совместное приготовление праздничных блюд создают особую атмосферу тепла и уюта.

Пусть эти зимние каникулы станут для вас временем радости, отдыха и незабываемых впечатлений!

