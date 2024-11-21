Опубликовали график школьных каникул: школьники ликуют, учителя схватились за голову
65school.ru
Школьные каникулы — это не просто время отдыха, но и возможность для детей переключиться, восстановить силы и провести время с пользой.
Чтобы этот период стал максимально продуктивным и безопасным, важно учитывать график каникул, соблюдать правила безопасности и планировать интересные занятия для школьников.
График школьных каникул на 2024–2025 учебный год
Для школ, работающих по четвертям:
- Зима: с 30 декабря 2024 года по 12 января 2025 года.Весна: с 24 по 31 марта 2025 года.
- Лето: с 24 мая 2025 года (при пятидневной учебной неделе) или с 25 мая 2025 года (при шестидневной учебной неделе).
- Для первоклассников предусмотрены дополнительные каникулы с 17 по 23 февраля 2025 года, чтобы снизить нагрузку в адаптационный период.
Для школ, работающих по триместрам:
- Каникулы после первого модуля: с 5 по 13 октября 2024 года.
- Каникулы после второго модуля: с 16 по 24 ноября 2024 года.
- Каникулы после третьего модуля: с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года.
- Каникулы после четвертого модуля: с 15 по 24 февраля 2025 года.
- Каникулы после пятого модуля: с 5 по 13 апреля 2025 года.
- Летние каникулы: с 31 мая 2025 года.
Почему каникулы важны для детей?
Каникулы играют ключевую роль в развитии ребенка. Они позволяют школьникам восстановить физические силы, снизить уровень стресса и повысить мотивацию к обучению. Перерыв от занятий способствует улучшению концентрации и стимулирует творческое мышление. Кроме того, это прекрасная возможность провести больше времени с семьей, укрепляя эмоциональные связи.
Техника безопасности во время каникул
Чтобы отдых принес только положительные эмоции, важно соблюдать правила безопасности.
На улице:
- Переходите дорогу только по пешеходным переходам.
- Используйте световозвращающие элементы на одежде в темное время суток.
- Напоминайте детям о правилах дорожного движения, особенно при катании на велосипеде или самокате.
Дома:
- Убедитесь, что дети не остаются без присмотра возле бытовой техники.
- Не допускайте игр с электрическими приборами, газом или огнем.
- Храните лекарства и острые предметы вне зоны доступа детей.
На природе:
- Избегайте купания в незнакомых водоемах или без присмотра взрослых.
- Используйте репелленты и защиту от солнечных ожогов.
- Объясните правила обращения с животными, чтобы избежать укусов или аллергии.
В путешествиях:
- Выбирайте проверенные туры и организаторов.
- Следите за здоровьем детей, особенно в новых климатических условиях.
- Напоминайте о гигиене и соблюдении правил безопасности в транспорте.
Как весело и с пользой провести каникулы
Чтобы время отдыха было насыщенным, полезным и интересным, стоит заранее продумать досуг.
Вот несколько идей:
Активности на свежем воздухе:
- Организуйте походы, пикники или прогулки в парке.
- Катайтесь на велосипедах, роликах, лыжах или коньках (в зависимости от сезона).
- Устройте спортивные соревнования во дворе.
Развивающие занятия:
- Запишите ребенка на мастер-классы (например, по рисованию, лепке, кулинарии).
- Читайте книги, которые помогут развить воображение и любознательность.
- Посетите музеи, планетарии, выставки или зоопарки.
Творческие проекты:
- Сделайте поделки своими руками, например, из природных материалов.
- Организуйте домашний спектакль или создайте семейный фотоальбом.
- Освойте новые навыки, такие как игра на музыкальных инструментах.
Совместное время с семьей:
- Устройте вечер настольных игр или семейный кулинарный день.
- Проведите выходной за просмотром фильмов или мультфильмов.
- Запланируйте поездку в другой город или на природу.
Школьные каникулы — это идеальное время для отдыха, саморазвития и укрепления семейных отношений.
Соблюдение техники безопасности и планирование увлекательных мероприятий помогут сделать этот период незабываемым для детей и их родителей.
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