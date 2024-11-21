Опубликовали график школьных каникул: школьники ликуют, учителя схватились за голову

Школьные каникулы — это не просто время отдыха, но и возможность для детей переключиться, восстановить силы и провести время с пользой.

Чтобы этот период стал максимально продуктивным и безопасным, важно учитывать график каникул, соблюдать правила безопасности и планировать интересные занятия для школьников.

График школьных каникул на 2024–2025 учебный год

Для школ, работающих по четвертям:

Зима: с 30 декабря 2024 года по 12 января 2025 года.Весна: с 24 по 31 марта 2025 года.

Лето: с 24 мая 2025 года (при пятидневной учебной неделе) или с 25 мая 2025 года (при шестидневной учебной неделе).

Для первоклассников предусмотрены дополнительные каникулы с 17 по 23 февраля 2025 года, чтобы снизить нагрузку в адаптационный период.

Для школ, работающих по триместрам:

Каникулы после первого модуля: с 5 по 13 октября 2024 года.

Каникулы после второго модуля: с 16 по 24 ноября 2024 года.

Каникулы после третьего модуля: с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года.

Каникулы после четвертого модуля: с 15 по 24 февраля 2025 года.

Каникулы после пятого модуля: с 5 по 13 апреля 2025 года.

Летние каникулы: с 31 мая 2025 года.

Почему каникулы важны для детей?

Каникулы играют ключевую роль в развитии ребенка. Они позволяют школьникам восстановить физические силы, снизить уровень стресса и повысить мотивацию к обучению. Перерыв от занятий способствует улучшению концентрации и стимулирует творческое мышление. Кроме того, это прекрасная возможность провести больше времени с семьей, укрепляя эмоциональные связи.

Техника безопасности во время каникул

Чтобы отдых принес только положительные эмоции, важно соблюдать правила безопасности.

На улице:

Переходите дорогу только по пешеходным переходам.

Используйте световозвращающие элементы на одежде в темное время суток.

Напоминайте детям о правилах дорожного движения, особенно при катании на велосипеде или самокате.

Дома:

Убедитесь, что дети не остаются без присмотра возле бытовой техники.

Не допускайте игр с электрическими приборами, газом или огнем.

Храните лекарства и острые предметы вне зоны доступа детей.

На природе:

Избегайте купания в незнакомых водоемах или без присмотра взрослых.

Используйте репелленты и защиту от солнечных ожогов.

Объясните правила обращения с животными, чтобы избежать укусов или аллергии.

В путешествиях:

Выбирайте проверенные туры и организаторов.

Следите за здоровьем детей, особенно в новых климатических условиях.

Напоминайте о гигиене и соблюдении правил безопасности в транспорте.

Как весело и с пользой провести каникулы

Чтобы время отдыха было насыщенным, полезным и интересным, стоит заранее продумать досуг.

Вот несколько идей:

Активности на свежем воздухе:

Организуйте походы, пикники или прогулки в парке.

Катайтесь на велосипедах, роликах, лыжах или коньках (в зависимости от сезона).

Устройте спортивные соревнования во дворе.

Развивающие занятия:

Запишите ребенка на мастер-классы (например, по рисованию, лепке, кулинарии).

Читайте книги, которые помогут развить воображение и любознательность.

Посетите музеи, планетарии, выставки или зоопарки.

Творческие проекты:

Сделайте поделки своими руками, например, из природных материалов.

Организуйте домашний спектакль или создайте семейный фотоальбом.

Освойте новые навыки, такие как игра на музыкальных инструментах.

Совместное время с семьей:

Устройте вечер настольных игр или семейный кулинарный день.

Проведите выходной за просмотром фильмов или мультфильмов.

Запланируйте поездку в другой город или на природу.

Школьные каникулы — это идеальное время для отдыха, саморазвития и укрепления семейных отношений.

Соблюдение техники безопасности и планирование увлекательных мероприятий помогут сделать этот период незабываемым для детей и их родителей.

