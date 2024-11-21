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Опубликовали график школьных каникул: школьники ликуют, учителя схватились за голову

Школьные каникулы — это не просто время отдыха,...

65school.ru

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Школьные каникулы — это не просто время отдыха, но и возможность для детей переключиться, восстановить силы и провести время с пользой.

Чтобы этот период стал максимально продуктивным и безопасным, важно учитывать график каникул, соблюдать правила безопасности и планировать интересные занятия для школьников.

График школьных каникул на 2024–2025 учебный год

Для школ, работающих по четвертям:

  • Зима: с 30 декабря 2024 года по 12 января 2025 года.Весна: с 24 по 31 марта 2025 года.
  • Лето: с 24 мая 2025 года (при пятидневной учебной неделе) или с 25 мая 2025 года (при шестидневной учебной неделе).
  • Для первоклассников предусмотрены дополнительные каникулы с 17 по 23 февраля 2025 года, чтобы снизить нагрузку в адаптационный период.

Для школ, работающих по триместрам:

  • Каникулы после первого модуля: с 5 по 13 октября 2024 года.
  • Каникулы после второго модуля: с 16 по 24 ноября 2024 года.
  • Каникулы после третьего модуля: с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года.
  • Каникулы после четвертого модуля: с 15 по 24 февраля 2025 года.
  • Каникулы после пятого модуля: с 5 по 13 апреля 2025 года.
  • Летние каникулы: с 31 мая 2025 года.

Почему каникулы важны для детей?

Каникулы играют ключевую роль в развитии ребенка. Они позволяют школьникам восстановить физические силы, снизить уровень стресса и повысить мотивацию к обучению. Перерыв от занятий способствует улучшению концентрации и стимулирует творческое мышление. Кроме того, это прекрасная возможность провести больше времени с семьей, укрепляя эмоциональные связи.

Техника безопасности во время каникул

Чтобы отдых принес только положительные эмоции, важно соблюдать правила безопасности.

На улице:

  • Переходите дорогу только по пешеходным переходам.
  • Используйте световозвращающие элементы на одежде в темное время суток.
  • Напоминайте детям о правилах дорожного движения, особенно при катании на велосипеде или самокате.

Дома:

  • Убедитесь, что дети не остаются без присмотра возле бытовой техники.
  • Не допускайте игр с электрическими приборами, газом или огнем.
  • Храните лекарства и острые предметы вне зоны доступа детей.

На природе:

  • Избегайте купания в незнакомых водоемах или без присмотра взрослых.
  • Используйте репелленты и защиту от солнечных ожогов.
  • Объясните правила обращения с животными, чтобы избежать укусов или аллергии.

В путешествиях:

  • Выбирайте проверенные туры и организаторов.
  • Следите за здоровьем детей, особенно в новых климатических условиях.
  • Напоминайте о гигиене и соблюдении правил безопасности в транспорте.

Как весело и с пользой провести каникулы

Чтобы время отдыха было насыщенным, полезным и интересным, стоит заранее продумать досуг.

Вот несколько идей:

Активности на свежем воздухе:

  • Организуйте походы, пикники или прогулки в парке.
  • Катайтесь на велосипедах, роликах, лыжах или коньках (в зависимости от сезона).
  • Устройте спортивные соревнования во дворе.

Развивающие занятия:

  • Запишите ребенка на мастер-классы (например, по рисованию, лепке, кулинарии).
  • Читайте книги, которые помогут развить воображение и любознательность.
  • Посетите музеи, планетарии, выставки или зоопарки.

Творческие проекты:

  • Сделайте поделки своими руками, например, из природных материалов.
  • Организуйте домашний спектакль или создайте семейный фотоальбом.
  • Освойте новые навыки, такие как игра на музыкальных инструментах.

Совместное время с семьей:

  • Устройте вечер настольных игр или семейный кулинарный день.
  • Проведите выходной за просмотром фильмов или мультфильмов.
  • Запланируйте поездку в другой город или на природу.

Школьные каникулы — это идеальное время для отдыха, саморазвития и укрепления семейных отношений.

Соблюдение техники безопасности и планирование увлекательных мероприятий помогут сделать этот период незабываемым для детей и их родителей.

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