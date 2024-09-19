Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

Опять мобилизация: в Государственной думе сделали громкое заявление об СВО

После атаки ВС Украины на приграничные районы К...

rutube.ru

Подписаться в Telegram

После атаки ВС Украины на приграничные районы Курской области, в России вновь зазвучали разговоры о необходимости подготовки мобилизационного резерва.

Депутат Государственной Думы Алексей Журавлев заявил о том, что властям следует задуматься над формированием резерва, не столько для войны с Украиной, сколько для возможного противостояния с Западом. Эта инициатива появилась на фоне усиленных атак ВСУ на приграничные территории, и обсуждения о ее необходимости ведутся на разных уровнях власти.

Мобилизационный резерв: необходимость или вынужденная мера?

По мнению Алексея Журавлева, несмотря на заявления Кремля о том, что мобилизация не рассматривается, формирование мобилизационного резерва должно стать одной из ключевых задач властей. Депутат отмечает, что нынешняя ситуация требует подготовки не только для возможных боевых действий на территории Украины, но и для защиты от угроз, которые могут исходить от западных стран.

Журавлев также подчеркнул, что присутствие украинских бойцов в приграничных районах Курской области — это тактический ход, который позволяет Украине продемонстрировать хотя бы небольшие успехи в условиях тяжёлых боёв на востоке страны. С его точки зрения, атаки на мирные российские приграничные города ВСУ проводит именно потому, что на поле боя украинская армия не может добиться успеха против российской.

Официальная позиция Кремля

Несмотря на предложение Журавлева о подготовке резерва, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в конце июля уверил, что мобилизация не планируется. Он подчеркнул, что ни на государственном уровне, ни в обществе не ведутся разговоры о необходимости новой волны мобилизации. Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин также заявлял об отсутствии необходимости в проведении мобилизации.

Тем не менее, ситуация на приграничных территориях остаётся напряжённой. В свете последних событий, многие эксперты считают, что Россия должна быть готова к любому развитию событий, включая возможность новой мобилизационной кампании.

Реакция общества

Предложение Журавлева о формировании резерва вызвало разную реакцию среди россиян. Одни поддерживают инициативу, видя в ней необходимость для защиты страны от внешних угроз, в то время как другие выражают сомнения и надеются, что мобилизации удастся избежать.

Между тем, продолжающееся ухудшение ситуации на границе вызывает у граждан тревогу и неопределённость. Власти подчеркивают, что принимаются все меры для защиты территорий, и ситуация контролируется. Однако возможность усиления конфликта с Украиной или его расширения на западные страны остаётся в центре внимания.

Атака ВСУ на Курскую область стала серьёзным вызовом для безопасности приграничных регионов России. Вопрос о подготовке мобилизационного резерва на фоне обострения ситуации, несмотря на официальные заявления об отсутствии необходимости мобилизации, остаётся актуальным. Независимо от дальнейшего развития событий, важно, чтобы граждане были готовы к любым изменениям на политической и военной арене, а власти — к оперативным действиям для защиты населения.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

20 часов назад

Аномальная жара накрыла ПФО: какую погоду ждать казанцам в октябре

Интересное в Казани

день назад

Построить дом или купить квартиру? Руководитель ипотечного отдела рассказывает, что выгодно сегодня в Казани

сетка на газовую колонку от тараканов

Новости Казани

день назад

В Казани женщина упала под поезд на станции метро "Проспект Победы"

Новости России

2 дня назад

АО «Транснефть – Прикамье» подготовило производственные объекты к осенне-зимнему рабочему периоду

ремонт весов электронных в Новосибирске

Новости Казани

6 часов назад

В Казани 18 сентября оцепили ТЦ «Кольцо»

Новости Татарстана

6 часов назад

Татарстанский боец не получал выплаты за участие в СВО из-за долгов по кредиту

Новости Казани

день назад

Из казанского института в ночь на 9 сентября украли деньги сотрудников и гранты

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане произошли 2 смертельные аварии за вечер 17 сентября

Новости Татарстана

день назад

Задержали парня, который избил жену и с травматом вырвал ее у скорой в Казани
Новости Татарстана
день назад

Специалисты объяснили отказ Сабурской от мандата депутата Госсовета Татарстана

Специалисты сообщили, что в текущем году были н...

Новости Татарстана

2 часа назад

S7 планирует до конца 2024 года договориться о поставке 10 самолетов Ту-214

Интересное в Казани

день назад

6 шеф-поваров на 1 кухне и массажный кабинет для сотрудников: как устроен ресторанный бизнес в Казани

Новости Казани

2 часа назад

В Казани врачи удалили женщине 16 миоматозных узлов

Новости Казани

3 часа назад

В аэропорту Казани с 21 по 25 октября могут быть изменения в расписании
В Татарстане похолодает до -3 градусов
Новости Татарстана
2 часа назад

В Татарстане похолодает до -3 градусов

Новости Казани

4 часа назад

В Казани 22 сентября на 3 часа перекроют несколько улиц

Новости Казани

4 часа назад

Бутина: на саммите БРИКС в Казани будут приняты судьбоносные решения

Новости Татарстана

4 часа назад

Уже с 5 по 10 октября в домах Татарстана начнется сезон отопления
Что нужно знать прежде, чем отдать ребенка в он...
Интересное в Казани
6 дней назад

Что нужно знать прежде, чем отдать ребенка в онлайн-школу?
Бывший минобр Татарстана подозревается в получе...
Новости Татарстана
2 дня назад

Бывший минобр Татарстана подозревается в получении еще одной взятки