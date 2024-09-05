Опять мобилизация: в Госдуме сделали громкое заявление об СВО

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по обороне, Алексей Журавлев, в беседе с RTVI поднял вопрос о необходимости формирования мобилизационного резерва в нашей стране в свете последних событий на границе с Украиной.

По его словам, это станет ответом на усиливающиеся напряжения с Западом, а не только с Украиной.

«Наша задача — готовиться не к конфликту с нашими ближайшими соседями, а к обеспечению безопасности в широком контексте», - отметил Журавлев.

Депутат также высказал предположение, что на курских границах могут быть расположены новые подразделения украинской армии, которые до этого не принимали активного участия в военных действиях в Донбассе. По его мнению, это могло быть частью стратегии Украины для достижения тактического преимущества.

Журавлев подчеркнул, что последние атаки украинских войск на приграничные территории могли быть мотивированы стремлением Киева добиться хотя бы незначительных успехов на фоне общей обстановки. «Для ВСУ проще атаковать мирные населенные пункты, чем вступать в открытое противостояние с российской армией», - сказал он.

6 августа начались активные попытки ВСУ прорвать границу в районе Суджанска Курской области. Минобороны России сообщило о нападениях украинских сил возле села Николаево-Дарьино и хутора Олешня. К 7 августа, по данным ведомства, операции по нейтрализации угрозы продолжались.

Временно исполняющий обязанности главы Курской области Алексей Смирнов заявил, что ситуация на границе находится под контролем, и за прошедшие сутки из зоны боевых действий выехали тысячи жителей.

Тем временем военные блогеры и корреспонденты сообщают о сложной обстановке в регионе, указывая на возможное проникновение украинских войск вглубь территории на расстояние до 15 километров.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в июле заявил, что вопрос о проведении нового призыва военнообязанных запаса на данный момент не стоит на повестке дня. «О мобилизации не ведется никаких разговоров», - подтвердил он, эхом откликаясь на ранее высказанное мнение президента Владимира Путина о ненужности мобилизационных мер.

