Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

Опять мобилизация: в Госдуме сделали громкое заявление об СВО

Первый заместитель председателя комитета Госуда...

dzen.ru

Подписаться в Telegram

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по обороне, Алексей Журавлев, в беседе с RTVI поднял вопрос о необходимости формирования мобилизационного резерва в нашей стране в свете последних событий на границе с Украиной.

По его словам, это станет ответом на усиливающиеся напряжения с Западом, а не только с Украиной.

«Наша задача — готовиться не к конфликту с нашими ближайшими соседями, а к обеспечению безопасности в широком контексте», - отметил Журавлев.

Депутат также высказал предположение, что на курских границах могут быть расположены новые подразделения украинской армии, которые до этого не принимали активного участия в военных действиях в Донбассе. По его мнению, это могло быть частью стратегии Украины для достижения тактического преимущества.

Журавлев подчеркнул, что последние атаки украинских войск на приграничные территории могли быть мотивированы стремлением Киева добиться хотя бы незначительных успехов на фоне общей обстановки. «Для ВСУ проще атаковать мирные населенные пункты, чем вступать в открытое противостояние с российской армией», - сказал он.

6 августа начались активные попытки ВСУ прорвать границу в районе Суджанска Курской области. Минобороны России сообщило о нападениях украинских сил возле села Николаево-Дарьино и хутора Олешня. К 7 августа, по данным ведомства, операции по нейтрализации угрозы продолжались.

Временно исполняющий обязанности главы Курской области Алексей Смирнов заявил, что ситуация на границе находится под контролем, и за прошедшие сутки из зоны боевых действий выехали тысячи жителей.

Тем временем военные блогеры и корреспонденты сообщают о сложной обстановке в регионе, указывая на возможное проникновение украинских войск вглубь территории на расстояние до 15 километров.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в июле заявил, что вопрос о проведении нового призыва военнообязанных запаса на данный момент не стоит на повестке дня. «О мобилизации не ведется никаких разговоров», - подтвердил он, эхом откликаясь на ранее высказанное мнение президента Владимира Путина о ненужности мобилизационных мер.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

«112»: 22 измученных пенсионеров спасли из дома престарелых в Казани

Новости России

час назад

ВТБ не планирует сокращать присутствие Почта Банка на территории «Почты России» на сегодняшний день

обработка участка от борщевика рузский район цена

Новости Казани

день назад

Бывшего мужа Нюши и экс-чиновника из Казани Сивова подозревают в мошенничестве

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Строим дом мечты: редакция отобрала ТОП материалы для строительства

перепрошивка принтера в Москве

Новости Казани

день назад

В Казани 2 сентября рабочего убило вырванным пнем

Новости Казани

день назад

2 пьяных парней проломили череп 71-летнему охраннику казанского автовокзала

Новости Татарстана

9 часов назад

Жара вернется в Татарстан уже 6 сентября

Новости Татарстана

день назад

Сын 1-го прокурора Татарстана проведет под арестом ещё 15 суток

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане из-за лопнувшего колеса погиб 21-летний водитель «Hyundai Solaris»
Новости Казани
4 часа назад

В Казани 8 сентября организуют спецподачу 18 автобусов

Об этом рассказали в администрации Казани

Новости Казани

39 минут назад

Движение по улице Айвазовского в Казани ограничат с 13 по 24 сентября

Новости Татарстана

2 часа назад

В Татарстане легковушку смяло после ДТП с кроссовером, 3 человека пострадали

Новости Казани

3 часа назад

В Казани суд отправил в колонию бывшего коллектора за угрозы пенсионеру МВД

Новости Татарстана

3 часа назад

Из-за угрозы распространения чумы свиней в РТ отстреляли 66 диких кабанов
В Казани 5 сентября отчим изнасиловал 12-летнюю...
Новости Казани
14 минут назад

В Казани 5 сентября отчим изнасиловал 12-летнюю падчерицу

Новости Татарстана

3 часа назад

На модернизацию ЖКХ в Нижнекамске требуется 11-12 млрд рублей

Новости Казани

5 часов назад

Тело 34-летнего казанского тренера по йоге нашли в студии "Сеон

Новости Казани

7 часов назад

Высшую школу журналистики КФУ возглавила профессор Юлия Андреева
Казанские веранды: топ мест для незабываемых ве...
Гид по скидкам Казани
4 дня назад

Казанские веранды: топ мест для незабываемых вечеров
В среднем курьеры в Татарстане зарабатывают 106...
Новости Татарстана
5 часов назад

В среднем курьеры в Татарстане зарабатывают 106 тысяч рублей