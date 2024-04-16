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«Опасный женский недуг легко спутать с другими»: врач-гинеколог рассказала о «болезни карьеристок»

«Опасный женский недуг легко спутать с другими»: врач-гинеколог рассказала о «болезни карьеристок»

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Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в мире страдают от эндометриоза 176 миллионов женщин, что составляет приблизительно каждую 25-ю женщину.

Основная часть случаев этого заболевания отмечена среди горожанок (93%) и среди женщин, работающих (90%), что привело к тому, что эндометриоз часто называют "болезнью карьеристок". Женщины, посвятившие свою жизнь карьере, подвержены большему стрессу и нервному напряжению, что негативно сказывается на их общем здоровье. Одним из факторов риска также является отсрочка материнства.

Гинеколог и специалист по ультразвуковой диагностике Надежда Туран из клиники "Альфа-Центр Здоровья" поделилась информацией о причинах возникновения эндометриоза и методах его лечения. Эндометриоз — распространенное гинекологическое заболевание, характеризующееся ростом внутреннего слоя матки за ее пределами.

В Кировской области распространенность эндометриоза сложно оценить из-за часто бессимптомного течения — процент поражения среди жительниц колеблется от 20% до 80%. Наибольшее количество случаев заболевания отмечено у женщин в возрасте 25-29 лет.

Эндометриоз до сих пор остается загадкой для медицины из-за его многофакторной природы. Множество теорий предложено исследователями, но истинные причины пока не установлены. Возможными факторами риска рассматриваются дисбаланс в работе стволовых клеток, генетические мутации и воздействие внешних факторов.

Болезнь проявляется различными симптомами, включая тазовую боль, нарушения менструального цикла, бесплодие и другие проблемы. Степень тяжести заболевания индивидуальна. Важно отметить, что эндометриоз также увеличивает риск развития других серьезных заболеваний, таких как рак молочной железы, поражения органов и болевых синдромов, поэтому его своевременное лечение крайне важно.

Профилактика эндометриоза основана на здоровом образе жизни, регулярных медицинских осмотрах и поддержании психо-физического здоровья. Лечение направлено на облегчение симптомов и улучшение состояния пациентов. Важно обращаться за помощью к квалифицированным специалистам для индивидуально подходящего лечения и поддержки здоровья.

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