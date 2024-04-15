«Опасный женский недуг легко спутать с другими»: гинеколог рассказала о «болезни карьеристок»

Согласно информации от Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в мире страдают от эндометриоза 176 миллионов женщин, что составляет каждую 25-ю женщину.

Большинство случаев болезни наблюдается среди жительниц городов (93%) и у работающих женщин (90%). Поэтому эндометриоз часто называют "болезнью карьеристок". Женщины, уделяющие всю свою жизнь карьере, более подвержены стрессам и нервному напряжению, что отрицательно сказывается на их здоровье. Одним из факторов риска является также позднее материнство.

Надежда Туран, врач-гинеколог и специалист по ультразвуковой диагностике клиники "Альфа-Центр Здоровья", пролила свет на вопросы о причинах возникновения эндометриоза и методах его лечения. Эндометриоз представляет собой распространенное гинекологическое заболевание, при котором внутренний слой матки начинает расти за ее пределы.

В Кировской области распространенность заболевания эндометриозом оценить сложно из-за его часто бессимптомного течения - процент поражения колеблется от 20% до 80% среди жительниц региона. Пик заболеваемости наблюдается у женщин в возрасте 25-29 лет.

Болезнь характеризуется разнообразными симптомами, включая тазовую боль, нарушения менструального цикла, бесплодие, и другие проблемы. Степень тяжести заболевания индивидуальна для каждого случая. Важно заметить, что эндометриоз является фактором риска для развития других серьезных заболеваний, таких как рак молочной железы, поражения органов и болевых синдромов, поэтому его своевременное лечение необходимо.

Профилактика эндометриоза заключается в соблюдении здорового образа жизни, регулярных медицинских осмотрах и поддержании психо-физического здоровья. Лечение эндометриоза направлено на устранение симптомов и облегчение состояния пациентов. Важно обращаться за помощью к квалифицированным специалистам для индивидуально разработанного лечения и поддержки здоровья.