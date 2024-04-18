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«Опасное женское недомогание легко спутать с другими»: гинеколог рассказала о «болезни карьеристок»

«Опасное женское недомогание легко спутать с другими»: гинеколог рассказала о «болезни карьеристок»

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По данным Всемирной организации здравоохранения, эндометриоз - распространенное заболевание, от которого страдают 176 миллионов женщин по всему миру, что составляет каждую 25-ю женщину. Болезнь чаще всего встречается среди горожанок (93%) и женщин, занятых работой (90%), что привело к прозвищу "болезнь карьеристок". Отсрочка материнства также является фактором риска.

Гинеколог и ультразвуковой специалист Надежда Туран поделилась информацией о причинах и лечении эндометриоза. Эта распространенная гинекологическая проблема характеризуется ростом ткани матки за ее пределами.

В Кировской области распространенность эндометриоза сложно оценить из-за бессимптомного течения. Процент поражения среди жительниц колеблется от 20% до 80%, с наибольшим числом случаев у женщин в возрасте 25-29 лет.

Эндометриоз до сих пор является загадкой для медицины из-за его многофакторной природы. Множество теорий было предложено исследователями, но истинные причины остаются неизвестными. Заболевание проявляется через различные симптомы, включая тазовую боль, нарушения менструального цикла и бесплодие.

Лечение направлено на облегчение симптомов и улучшение состояния пациентов. Своевременное обращение к специалистам и поддержание здорового образа жизни играют важную роль в профилактике эндометриоза.

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